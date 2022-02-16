原材料價格上漲，直接衝擊電池和石油化學領域. February. 16, 2022 07:38. by 徐亨錫, 宋忠炫 skytree08@donga.com,balgun@donga.com. 在國際油價和原材料價格急劇上漲的情況下，再加上烏克蘭事態，産業界進入了緊急狀態。因爲成本上升、物流費暴漲、世界經濟不確定性增加等，預計業績將惡化。 據韓國光海礦業公團15日透露，以前一天爲准，鎳價格爲每噸2.365萬美元，比去年2月的1.8萬美元上漲了約31%。隨著以鎳爲原料的電動汽車電池需求的增加，價格急劇上漲。最近礦山開發停滯不前，正在經曆供給問題的锂從去年2月的每噸9000美元上漲到今年2月的每噸5.5萬美元。 電池企業相關人士表示：“在原材料價格上漲的情況下，供給跟不上需求”，“撇開成本上升帶來的收益性惡化不談，因資源不足而擔心工廠開工。” 國際油價的上漲正在影響整個産業領域。直接使用原油作爲原材料的化學産業受到的衝擊最大，直接成本陡然上升。物流費也是一種負擔。由于受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，船舶不足，物流費上升勢頭從去年開始已經全面展開。半導體、汽車、電子等所有部門都響起了警報。國內海運公司HMM去年的營業利潤比前一年上升了650%，達到7.3萬億韓元，創下了曆史最高紀錄，這反證了這種情況。今年以來，隨著油價上漲幅度加大，對物流費用進一步上漲的憂慮越來越大。 財界相關人士表示：“如果烏克蘭事態導致油價上升勢頭進一步加快，以航空業界和石油化學業界等爲中心的原材料費用負擔將會加重。”

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