實施“自助居家治療”方針的前一天，政府再次改變“高危人群”標准. February. 10, 2022 07:49. by 李智運記者、金素英記者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 改變的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）居家治療方針將從10日開始適用。只有60歲以上等部分集中管理人群每天接受2次健康監測，其余人群要進行“自助居家治療”。7日曾發表居家治療變更方針的防疫當局在實行前一天晚些時候再次改變了集中管理群的範圍等，正在搖擺不定。 中央事故處理本部9日表示，在60歲以上或獲得服用治療劑處方的人中，認爲需要集中管理的人屬于集中管理群。直到前一天還包括在集中管理群中的“50多歲基礎疾病患者”被排除在外。對此，中央事故處理本部居家治療班長崔鍾均（音）9日在新聞發布會上表示：“高血壓、糖尿病服藥人群等日常生活沒有太大問題，因此沒有必要將其列入集中管理群。” 以9日0時爲准，新增新冠肺炎確診患者爲4.9567萬人，再次創下了曆史最高紀錄。與前一天相比，增加了近1.3萬人。嘉泉大學醫學院預防醫學科鄭在勳教授組預測，從3月上旬開始約一個月內，每天確診患者或將超過20萬人。在流行高峰期，每天的確診患者將達到24萬人以上。鄭教授指出：“政府事實上已經放棄了檢查-追蹤-治療的‘3T防疫’，因此流行速度可能會變得更快。”有人擔心，未滿60歲的人會實施快速抗原檢查，因此統計的確診人數會比實際少。 另外，中央防疫對策本部當天發表說，奧密克戎變異毒株的致死率爲0.21%。雖然這一數值是德爾塔變異毒株（致死率）的三分之一，但與上月24日發表的數值（0.16%）相比，小幅上升。

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