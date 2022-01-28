三星擊敗英特爾重奪半導體銷售額世界頭名位置，LG擊敗惠而浦首登生活家電第一位. January. 28, 2022 07:56. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星電子去年在半導體領域創下94萬億韓元以上的銷售額，超過美國英特爾，時隔3年重新奪回了半導體銷售額世界第一的位置。LG電子去年在生活家電領域的銷售額超過美國惠而浦，曆史上首次登上了世界第1位。 三星電子27日表示，去年公司的銷售額達到279.6萬億韓元，比前一年增長18.1%。這是曆史最高數值。據統計，營業利潤比前一年增加了43.5%，達到51.63萬億韓元。這是繼2018年（58.89萬億韓元）和2017年（53.65萬億韓元）之後的第三大利潤規模。去年，三星電子半導體部門的銷售額爲94.16萬億韓元。與三星電子在全球半導體市場展開競爭的英特爾公司當天表示，去年公司的銷售額爲790億美元。如果在三星電子的業績上適用去年的韓元對美元平均彙率（1144.6韓元），則約爲823億美元，超過了英特爾。 LG電子去年創下了史上最高銷售額74.7216萬億韓元。負責生活家電的H&A事業本部的銷售額爲27.1097萬億韓元，超過競爭公司惠而浦，首次占據了世界第一位。

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