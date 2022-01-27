孤高的馬的肖像. January. 27, 2022 07:51. . 去倫敦國家畫廊可以見到一匹英俊的馬。這是18世紀英國畫家喬治·斯塔布斯畫的實物大小的馬畫。在寬3米的巨大畫布上，馬獨自登場。既沒有騎手，也沒有背景。是未完成的畫嗎？這是畫家的意圖嗎？ 斯塔布斯雖然沒有正式學過畫，但憑借馬畫獲得了世界性的名聲。他親自剖析死馬，積累了解剖學知識，這是他人無法超越的，他還在1766年出版了《馬的解剖學》一書。由於畫得比任何動物畫都準確、細致，因此喜歡騎馬的貴族們紛紛訂購畫作。這幅給他帶來最高聲譽的畫是羅金漢侯爵委托的。他是英國首富之一，是曾兩次擔任首相的政治家和賽馬愛好者。 畫中的模特是侯爵的賽馬「哨子夾克」。它有著潤澤的栗色身體和乳白色的鬃毛和尾巴，是屬於世界賽馬三大始祖阿拉伯馬的孫子。雖然是純粹的賽馬血統，但「哨子夾克」的記錄並不突出。在它10歲的1759年，它在退役前最後一次參加賽馬時奪冠，首次獲得了全國性的名聲。那麽，羅金漢侯爵是為了紀念「哨子夾克」的光榮勝利而委托畫像的嗎？不是的。飼養過無數馬的他意識到「哨子夾克」的出眾外貌是純種阿拉伯馬的標本，想留作肖像畫。 斯塔布斯經過近幾個月的觀察，不僅完成了馬的外貌，還完成了捕捉心理的肖像畫。因賽馬而接受了一輩子艱苦訓練的「哨子夾克」，退役後才享受到了自由。比任何人都能理解馬的畫家果斷地省略了騎手和背景，刻畫了美麗的馬的存在本身。靠後腿站著、回頭看向正面的馬，似乎是用高傲的眼神問我們。你自由嗎?

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