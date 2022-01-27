通過國際郵政的毒品走私激增，去年足以使全體韓國國民服用一次的物量被查獲. January. 27, 2022 07:53. by 世宗=金衡民記者 kalssam35@donga.com. 據統計，去年查獲的走私毒品的總量爲1272公斤，創下了曆史最高紀錄。這一數量足以使韓國國內人口每人服用一次。據分析，由于新型冠狀病肺炎（COVID-19）疫情的長期化，出入境持續受到限制，因此通過網上訂購、特快專遞和國際郵政運輸毒品的走私者有所增加。 25日，關稅廳表示，去年對毒品類走私的管制結果，共查處了1054起（1272公斤）毒品案件。這是關稅廳成立以來規模最大的一次。與前年相比，查獲件數和查獲量分別增加了51%和757%。 主要查獲的品種是最近在亞太地區使用量劇增的甲基苯丙胺（冰毒）和在北美主要使用的可卡因。去年，甲基苯丙胺和可卡因分別被查獲577公斤和448公斤。考慮到平均一次的投藥量分別爲0.03克和0.01克，這兩種毒品的查獲量是可以讓6337萬人同時投藥的量。這一物量可供韓國國內人口（約5184萬人）每人服用一次，且還有剩余。 甲基苯丙胺的查獲量與去年相比劇增了849%。去年7月從墨西哥出發的海上貨物中查獲402.8公斤的事件的影響很大。去年毒品走私的特點是，以公斤爲單位的大規模甲基苯丙胺走私增加。關稅廳分析說，甲基苯丙胺走私增加是世界性現象。隨著相關毒品的生産增加，流通價格正在下降。價格便宜了，因此走私者們買得更多了。 此外，苯巴比妥（安眠鎮靜劑）、GHB、合成大麻、MDMA等新型毒品的查獲量也比去年增加了5~69%。利用國際郵政的少量（10克以下）用于個人消費的走私也比前年增加了179%。

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