三星遵守“操作系統3次更新”的約定，“用了3年的Galaxy S10變成最新手機”. January. 19, 2022 07:45. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 目前正在使用三星電子智能手機“Galaxy S10”5G版本的金寶成（33歲）18日早晨一起床就收到了“軟件（SW）更新”的通知。 對于2019年購買智能手機的金某來說，這是第三次“升級”操作系統（OS）。20多分鍾後，他的智能手機煥然一新。短信和郵件發送時顯示的通知窗口的設計變得小巧而簡潔，整理內存（Ram）容量時使用的“設備護理”設計和指南語句也變得十分親切。金某說：“以前只要過一年半左右就想換智能手機，但過了三年還在更新，感覺就像用最新手機一樣。” 購買2019年首次上市的Galaxy S10、Galaxy Note 10系列的消費者將從17日下午開始可以使用谷歌最新操作系統“Android 12”。這是因爲三星電子第三次提供了每款手機最多只能提供2次的操作系統。這是開始智能手機事業後首次嘗試的服務。三星電子曾于2020年8月承諾說：“在2019年以後推出的旗艦版本上，將保證達到3次版本升級。” 這次版本升級的用戶不僅可以使用改善後的用戶界面（UI）“One UI”，還可以使用三星電子僅在Android 12支持機型上提供的最新功能。其中最具代表性的就是Ram-Plus。如果用于驅動程序的臨時存儲空間—內存（Ram）容量不足，可以從智能手機內部的存儲空間（Nand-flash）中提取必要的部分。另外，動畫效果、電池壽命保護、相機及麥克風的保安強化也被認爲是優點。特別是，很多人認爲“提速”是最重要的。一位Galaxy S10e的用戶在網上留言說：“整體上（操作）變得柔和、變得更快。” 對于制作公司來說，增加操作系統的版本升級只能是一種負擔。首先，如果現有産品的使用期限延長，就會對每年上市的新産品的銷售産生影響。而且，版本升級本身就需要不少費用。因爲，在實現版本升級之前，不僅要對谷歌、應用軟件（app）開發者、通信公司，還要面向公司內部職員和顧客進行數個月的測試。 據分析，三星電子打破現有慣例，決定進行“3次版本升級”是從長期角度出發，爲確保消費者的信任而采取的戰略。美國蘋果公司也在2015年推出的“iPhone 6s”上推出了最新操作系統“iOS15”。

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