A頻道《都市漁夫》將通過NFT-元宇宙與大家見面. January. 19, 2022 07:46. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. A頻道綜藝節目《只要信從我就行，都市漁夫》（星期四晚上10點30分）將發行非同質化代幣（NFT）。《都市漁夫》是演員李德華、笑星李京奎等出演的釣魚綜藝，現在播出到第三季，人氣一直很高。 A頻道和NFT項目Treasures俱樂部18日表示：“利用都市漁夫知識産權（IP）制作了國內首款‘生成藝術（Generative Art）’綜藝NFT，將于下月末發行。”“生成藝術”是利用編碼技術，以算法爲基礎，自行生成作品的藝術。例如，把從《都市漁夫》那裏得到靈感的圖像輸入電腦，就可以任意創造出不同設計的新圖像。《都市漁夫》的NFT將通過“OpenSea”平台銷售5000個左右。 另外，還將制作利用都市漁夫IP的元宇宙（Metaverse）地圖。Treasures俱樂部計劃在今年第二季度（4~6月）建立自己的元宇宙平台，爲包括都市漁夫在內的各種文化內容物提供空間（地圖）。之前發行的“都市漁夫NFT”在元宇宙內可以作爲多種道具使用。 A頻道面表示：“NFT和綜藝節目的相遇使A頻道的IP範圍擴大了”，“將通過這個展現新的趣味和方向性”。Treasures俱樂部方面表示：“希望NFT與元宇宙聯系起來，使NFT交易變得更加活躍。” Treasures俱樂部是信息技術（IT）初創公司“JScience”下屬的NFT項目，最近發行了電影《快遞》的3021個NFT，在1秒內銷售一空。Kakao娛樂網絡漫畫《空殼公爵夫人》的NFT也將于22日發行7777個。

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