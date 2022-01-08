尹錫悦和洪準杓最快將於下周舉行會晤. January. 08, 2022 07:54. by 趙雅羅記者 likeit@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫最快將於下周與曾在競選黨內候選人時展開競爭的洪準杓議員（照片）舉行會晤。尹錫悅戲劇性地彌合了與黨代表（黨首）李俊錫等的矛盾局面，其意圖是加快「一個團隊」的步伐。 據多名在野黨相關人士7日透露，尹錫悅前一天（6日）給洪準杓打電話，為消除要求李俊錫辭職等嚴重的黨內矛盾，向他征求意見。據悉，洪準杓在通話中回答，「以李代表辭職的方式解決黨內矛盾是不對的」。實際上，通話後尹錫悅訪問了議員全體大會現場，抓住李俊錫的手，雙方形成了戲劇性的和解氛圍。 就此，尹錫悅當天在會見記者時表示：「昨天（6日）我打電話（給洪準杓），致以新年問候和問好」，「（洪準杓）說下周見個面，但具體日期還沒有確定。」據悉，尹錫悅在電話還表示，想一起參加洪準杓運營的YOUTUBE頻道「TV洪卡可樂」的現場直播。 國民力量黨內外分析認為，兩人的會晤很有可能成為黨內鎖定「一個團隊」基調的機會。一名在野黨人士說：「隨著和洪議員有舊怨的前統籌選舉對策委員長金鐘仁的辭職，形成了尹候選人和洪議員可以攜手合作的氛圍。」 有分析認為，尹錫悅在會晤中可能會向洪準杓提出「競選夥伴」水平的破格提議。但是洪準杓方面對於加入「一個團隊」的可能性仍然持「不會以擔任統籌選舉對策委員長的方式加入」的態度。洪準杓當天也在自己運營的溝通平臺「青年之夢」上，就兩人之間的會晤回答說：「如果需要見面，就應該見面。」由此來看，與會面無關，對於今後的作用等，他仍然惜字如金。

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