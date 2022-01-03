金正恩「沈重的苦惱」……解決溫飽問題的出路，只有下決心無核化. January. 03, 2022 07:48. . 朝鮮去年年底結束了歷時5天的勞動黨全體會議，但沒有對外傳遞信息。朝鮮媒體報道稱，國務委員長金正恩表示，新年將面臨「沈重而負責任的苦惱」。會議集中討論了農業和經濟部門，並強調了專註於緊急防疫的決心。關於對外路線，會議表示：「（金正恩）為應對多事多變的國際局勢和周邊環境，提出了在對韓、對外事業中堅持的原則問題和戰術方向。」 朝鮮罕見地在沒有對外披露信息的情況下結束全體會議，這反過來證明了很難確定具體的對外路線，甚至是連對外表述都覺得詞窮。特別朝鮮公開了此次會議上單獨召開對美對韓分科委員會的場面，但在會議結果的公布中，對外政策僅提及了一句「多事多變的國際局勢」。也就是說，盡管韓國和美國一再招呼進行對話，但仍決定維持目前維持現狀的路線，即應先廢除敵對政策和雙重標準。這無異於朝鮮將觀察3月的韓國總統選舉和韓美聯合軍演等情況，采取隨機應變式應對。 雖然最終沒有向外部伸手，而是要自己解決溫飽問題，但其結果是顯而易見的。朝鮮在新冠疫情擴散的恐懼中封鎖了國境，事實上已經進入了自閉狀態。去年的收成並不差，但國際社會擔心，朝鮮此前相當數量的糧食都依賴外部，不久將面臨餓死事態等人道主義危機。朝鮮甚至拒絕提供種子、肥料等農業相關援助。 金正恩此次也提出「發展我國特色社會主義農村」，鼓勵糧食生產，並指出新冠疫情防控是「最重大事」，表示暫時不打算解除邊境封鎖措施。最終，這種長期孤立只能導致居民的饑餓和憤怒，朝鮮內部只能成為不知何時會爆發的定時炸彈。盡管如此，金正恩仍然未能放棄在維護「有核國家」威信的同時進行對外交易的奢望。如果沒有下決心無核化和開放，「人民大眾第一主義」口號的暫時幻覺效果也不可能持久。

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