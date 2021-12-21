德國人眼中的舊韓末朝鮮人是“優雅的失敗者”. December. 21, 2021 07:33. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “身材健碩的帥哥們在商店前用長煙鬥抽煙，聊天等，以‘優雅的失敗者’的樣子蜷縮著。” 這是1913年4月來到朝鮮的德國藝術史學家彼得•延森（1858~1926年）撰寫的《答史記：朝鮮的日本人》中的一部分。當時，他在德國文化部的贊助下，爲了構想文化政策，訪問了美國、俄羅斯、中國、日本、朝鮮等。他對在日本帝國主義統治下，西方服飾不斷擴散的情況下，穿著從上衣到鞋子全部都是白色韓服的朝鮮人留下了深刻的印象。 最近發行的《優雅的失敗者之國》（正恩文庫）是翻譯並整理19世紀末、20世紀初訪問朝鮮的3名德國人的遊記的作品。我們可以看到當時德國人眼中的舊韓末朝鮮人的面貌。延森和地理學家赫爾曼•勞滕薩克（1886~1971年）的朝鮮遊記是首次被介紹到國內的資料。該書的作者、德國維爾茨堡大學教授高惠蓮（60歲•韓國學）作爲獨立紀念館3•1運動紀念事業的一環，在收集德國國內的韓國資料時發現了這一文獻。 1898、1899年訪問朝鮮的德國山林廳公務員布魯諾•克勞琛豪爾（1861∼1942年）寫了一篇講述德國開采朝鮮金礦過程的演講稿。曾在開采江原鐵原郡堂嶺站金礦的他于1898年12月遭到了朝鮮礦工的奇襲。當時他用手槍對抗投擲石塊的礦工。高教授分析說：“由于受到標榜反外國勢力的東學農民運動余波的影響，19世紀末朝鮮人認爲外國人在搶奪礦物。” 地理學家勞滕薩克于1933年7~10月爲研究韓半島地形來到了朝鮮，他的白頭山勘察記《朝鮮-滿洲國境的白頭山強盜旅行》中講述了目擊被推測爲獨立軍的朝鮮人的故事。他寫道：“我遇到了一個帶著比利時式手槍介紹自己是獵人的男子。”高教授解釋說：“當時在白頭山有抗日武裝團體—東北抗日聯軍的駐地。勞滕薩克看到的獵人很有可能是獨立軍。”

한국어