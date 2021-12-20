鯽魚餅還活著……廣藏市場的「鯽魚餅聖地」排起了長隊. December. 20, 2021 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 冬季的代表性零食鯽魚餅變得不容易買到。因為紅豆、面粉價格上漲，鯽魚餅攤位迅速消失。甚至出現了告知賣鯽魚餅的「鯽餅店」的應用程序，來買鯽魚餅的人越來越多，有幾家鯽魚餅店尤其人氣旺盛。 在首爾鐘路區廣藏市場內的「小夥兒家鯽魚餅」店，盡管外面寒風凜洌，客人絡繹不絕。打開冒著白氣的架子蓋子，一排排躺著的鯽魚餅露出了姿態。這裏被稱為「鯽魚餅聖地」。周末要等一個多小時才能嘗到那種滋味。 這裏賣的鯽魚餅有紅豆核桃、奶油、地瓜、披薩四種味道。每人最多只能買4個。紅豆核桃餅每個1000韓元、披薩餅每個2000韓元等，作為鯽魚餅多少有些貴，但受歡迎的原因是材料的與眾不同。披薩鯽魚餅裏有牛肉、糯西紅柿、自然奶酪等17種材料。面團裏摻了牛奶，增加了香噴噴的味道。經營店鋪的樸基南（男，53歲，音）說：「所有材料都是自己製作，只使用最高級的材料。餡兒也是最大限度地填滿。」 為了經常吃到鯽魚餅，有些人幹脆開起了鯽魚餅咖啡廳。從未空手路過鯽魚餅攤位的尹多賢（28歲）今年9月在首爾市西大門區梨花女子大學前開了一家咖啡廳「鯽魚餅美式咖啡」。咖啡廳裏擺放著裝有黑色鯽魚餅模子的機器和盛著面團的白鐵壺。這是把地攤搬了過來。店裏製作紅豆（800韓元）等5種味道的鯽魚餅。顧客可以坐在咖啡屋一邊喝著咖啡，一邊吃著路邊的鯽魚餅。尹某說：「路邊攤的鯽魚餅模子和水壺，打的是體現街頭鯽魚餅特有的酥脆口感和感性的戰略。」 有的鯽魚餅則變成了高級甜點。全羅北道全州市韓屋村「巴黎羊角面包鯽魚餅」的鯽魚餅是4個13000韓元。在做派的面團做成的羊角面包裏放入紅豆、蘋果芒果、藍莓等8種餡來烤。外面沾上甘蔗，更增添了甘甜。製作鯽魚餅的是擁有糕點師資格證的店主崔多慧（28歲，女）。崔某說：「有很多政府機關和兒童之家等在這裏訂購搞活動用的零食。」

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