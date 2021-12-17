專家們：「要想使確診患者數降至2000人線，需要6周時間」. December. 17, 2021 07:49. by 李智允記者 asap@donga.com. 盡管韓國政府決定中斷分階段恢復日常生活的措施並實施了強有力的保持社交距離措施，但仍有預測認為，目前新冠疫情的擴散趨勢將持續一段時間。 疾病管理廳廳長鄭銀敬16日在新聞發布會上表示：「如果流行情況惡化，12月將單日出現約1萬名新增患者，明年1月最多可能出現2萬名新增患者。」截至當天零時，新增確診患者7622人，危重患者為989人。防疫當局認為，如果目前的流行趨勢持續下去，危重患者將增加到1600∼1800人，如果情況惡化將增加到1800∼1900人。 有分析認為，即使實行加強版防疫措施，截至本月底，確診人數也很難下降到5000名以下。據國家水利科學研究所15日發表的預測，如果感染再生產指數（一名確診患者引起追加感染的人數）為0.77，兩周後確診患者將減少到5061人。這是假設現有的「保持社交距離」四級措施時的情況。在這種情況下，危重患者人數將達到1147人，預計醫療應對超負荷將會持續。據統計，最近感染再生產指數持續上升，達到1.23（5日∼11日）。 專家們建議，為避免保持社交距離長期化，有必要采取接近「全面封鎖」的強力措施。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴正植（音）表示：「要想在醫療應對上有所寬裕，必須使確診人數降至2000人以下。從此次出臺的措施來看，至少需要6周左右的時間。」他接著說：「防疫措施在實施4周後效果就會下降，因此有必要采取短期的『下午6時封鎖』措施。」

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