托特納姆熱刺遭受新冠病毒侵襲…在訓練場上沒有見到孫興慜的身影. December. 10, 2021 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 沒有找到孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊）的身影。 英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺俱樂部8日公開了一線隊球員的訓練錄像。包括哈裏•凱恩在內的16名一線隊隊員出現在訓練場熱身。但是被新冠病毒（COVID-19）確診傳聞所籠罩的孫興慜、盧卡斯莫拉、本•戴維斯、伊默松•勞亞爾等沒有參加訓練。這一情況在一定程度上增加了部分英國媒體報道的孫興慜確診感染新冠病毒的可信性。 7日，據《天空體育》等當地媒體報道，6、7名一線隊隊員和2名工作人員進行了新冠病毒檢查，結果呈陽性。一天後的8日，托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂表示：“包括8名球員和5名工作人員在內，共有13人被確診感染新冠病毒。”托特納姆熱刺俱樂部沒有公開哪名球員確診。孔蒂主教練表示：“每天都有越來越多的球員被確診。大家都嚇壞了。球員和工作人員都有家人。不知道明天又有誰會被確診，真讓人擔心。” 最終，托特納姆熱刺俱樂部通過9日的正式聲明表示，將推遲原定于10日在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的歐洲足球聯盟（UEFA）歐協聯G組與雷恩（法國）的小組賽最後一場比賽。歐足聯規定，如果能參加比賽的球員不足13人，或守門員不能全部上場，就可以推遲比賽。熱刺隊表示：“目前正在與歐足聯協商今後的日程安排。在與英國公共衛生局進行討論後，當局建議我們關閉球隊訓練中心和一線隊球員區域。”對方球隊雷恩則反駁表示：“歐足聯和托特納姆熱刺隊單方面通報說比賽要延期。確切地說，對于熱刺隊隊內有多少名球員不能參加比賽，我們一無所知。” 托特納姆熱刺隊原定于12日和17日分別與布萊頓和萊斯特城隊進行英超比賽。但現在看來這些比賽也很有可能會延期。當地媒體報道說：“最近取得三連勝的托特納姆熱刺隊的上升勢頭很有可能會受挫。在這種情況下，球員們的狀態能否恢複還是個疑問。”

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