「補充預算」與「投入100萬億韓元」，朝野兩黨在處理預算四天之後展開撒錢競爭. December. 09, 2021 07:27. . 共同民主黨前天表示，為了擴大該黨總統候選人李在明強調的補償小工商業者的損失，考慮在大選前編製補充預算。在通過有史以來最大規模的明年預算後僅過了4天，兩黨也不覺得丟臉，再次提出了補充預算。在國民力量黨方面，有人主張將總統候選人尹錫悅的「就任100天內向個體戶和小商工人援助50萬億韓元」的承諾加倍到100萬億韓元。朝野兩黨用國民血稅展開的「傾囊撒錢」競爭越來越激烈。 李在明前一天表示：「政府（支援小工商業者）的支出實在太少。政府沒有盡到自己的責任。」共同民主黨政策委員會議長樸完柱隨後表示說：「這是在發出政治信息，要求開始討論補充預算。」同一天，國民力量黨選舉對策委員長金鐘仁表示：「尹錫悅在競選承諾中表示要投入50萬億韓元，但這還不夠。如果他執政，應該考慮投入100萬億韓元。」他還說，應該將部門預算減少5%至10%，如果不足就發行國債。 100萬億韓元是明年預算的16.5%。包括剛出生的嬰兒，全體國民每人要繳納194萬韓元的稅金才能攢齊。但在政界人士眼裏，這似乎是一筆小錢。由於文在寅政府把財政當作「私房錢」使用，任期第一年國債占國內生產總值的比率為36%，到明年將上升到50%，如果再加上100萬億韓元的債務，其比率將飆升到54.7%。 決定國家信用等級的國際信用評價公司正密切關註著韓國國家債務的急劇增加。李在明10月底提出向全體國民發放災難補助之後，韓國的國債利息達到了3年以來的最高值，這就是一個旁證。如果國債利率上漲，上調基準利率的壓力就會增大，最終個人和企業要承擔的債務負擔只能增加。 朝野兩黨正把國家政策當作「加倍」的玩撲克方式，擴大大選善心公約的範圍。在這兩種情況中，將產生總統的兩黨展開撒錢競爭，下屆政府任期內財政惡化引發經濟危機的可能性越來越大。如果想給予個體戶更多的支援，朝野應該明確在現有預算中減少哪些項目來籌集資金。在沒有這種努力的情況下，主張「國家債務並不一定是壞事」「起碼應發行國債」，就只不過是欺騙要一輩子背負這筆債務並用稅金償還的青年們的詭辯而已。

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