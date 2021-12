孫興慜時隔兩個多月打入聯賽第5球,幫助球隊取勝. December. 04, 2021 07:23. by 金正勳記者 hun@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺)繼誘導對方後衛烏龍球後,又打入鎖定勝局的一球,上演精彩“個人秀”,幫助球隊取得一場完勝。這是孫興民2個月來首次在英超聯賽(EPL)中進球。 托特納姆熱刺隊3日在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的2021~2022賽季英超第14輪主場比賽中,以2比0戰勝布倫特福德隊,取得了完勝。當天的第一粒入球是由孫興慜主導的。首發出場的孫興慜在上半場第12分鍾,用左腳將球傳到了對方門前,皮球擊中准備頂球的布倫特福德隊後衛塞爾吉•卡諾斯的腦袋,制造了一粒烏龍球。 孫興慜在1比0領先的下半場20分鍾的反擊機會中,接到托特納姆熱刺隊後衛塞爾吉奧•雷吉隆從左側傳過來的斜傳球,右腳輕輕一推打入了制勝一球。這是自10月18日英超第8輪與紐卡斯爾隊的比賽後,孫興慜在聯賽中再次取得進球。打進聯賽第5粒進球的孫興慜說:“這是一場精彩的比賽,多虧隊友們才得以打進漂亮的一球。雖然還有很多需要改變的地方,但在(安東尼奧)孔蒂主教練體制下,所有球員都很清楚自己應該在哪個位置踢球。” 當天,孫興慜在進球後展示了“蜘蛛俠”慶祝動作(照片)。當地媒體分析說,這一慶祝動作是爲了感謝最近即將上映的電影《蜘蛛俠:英雄無歸》的主演“荷蘭弟”湯姆•赫蘭德是熱刺隊的粉絲。赫蘭德上月通過YouTube頻道表達了對熱刺隊的喜愛。 當天,當地媒體也一致關注了孫興慜的活躍表現。英國廣播公司(BBC)給孫興慜打了6.86分,這是熱刺隊球員中評分最高的分數。英國媒體《天空體育》給孫興慜打了7分。英國媒體《鏡報》報道說:“孫興慜攻入一球,贏得了觀衆的起立鼓掌。孔蒂主教練在執掌熱刺隊教鞭之後終于露出了久違的微笑。”在英超官方網站粉絲投票評選的《King Of The Match》中,孫興慜也獲得61.5%的支持。這是孫興慜本賽季第5次被選爲“本場最佳球員”。 本場比賽之後熱刺隊的積分達到22分,上升到聯賽積分榜第6位。孔蒂主教練表示:“在沒有控球的情況下也會壓迫對方,這是我想看的比賽。特別是今天孫興慜打進的第2粒進球非常出色”,“雖然拿到3分並不容易,但是我們隊想要取勝的意志比對手更爲強烈。”

