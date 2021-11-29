全世界亮起奧密克戎的紅燈……加強防疫已沒有時間猶豫. November. 29, 2021 07:20. . 據推測為比德爾塔毒株具有更強傳播力的新變異毒株奧密克戎被發現後，正在分階段恢復日常生活的世界各國開始重新鎖上了門閂。經確認，11日在南部非洲博茨瓦納出現首例感染病例後，奧密克戎短短16天內已擴散到英國、德國、意大利等歐洲全境和亞洲部分地區。美國也將該毒株入境視為既定事實。世界衛生組織將奧密克戎指定為繼德爾塔之後的第五種擔心變異。截至28日零時，韓國共有647例危重患者，56例病亡，創下了新冠疫情暴發以來的最高紀錄。因此，韓國面臨著雪上加霜的危機。 政府從28日零時開始禁止包括博茨瓦納、南非、津巴布韋在內的8個非洲國家的所有外國人入境。韓國人無論完成接種疫苗與否，入境後都要過10天的隔離生活。據預測，奧密克戎的傳播力最高達德爾塔的5倍，再加上訪問非洲後返回歐洲、中東、亞洲的遊客接連被確診感染奧密克戎，可以說已經開始跨洲傳播。要密切關註奧密克戎毒株的擴散情況，準備包括擴大入境限製對象在內的加強檢疫對策。 今天由文在寅總統主持的特別防疫檢查會議將決定加強防疫方案。截至27日下午5時，全國重癥患者病床使用率達到75.04%，超過了中斷「與新冠共存」的緊急計劃啟動標準之一「重癥患者病床使用率75%」。等待病床的人數為1265人，每天都在增加。現在又增加了奧密克戎毒株的變數，就不能再拖延了。必須擴大實施限製未接種疫苗者使用設施的防疫通行證等加強防疫對策，切斷「患者激增-危重患者增加-死亡人數增加」的惡性循環。 作為加強防疫政策之一，實施青少年防疫通行證的可能性越來越高。對此，學生和家長們擔憂，稱之為事實上的義務接種。12歲至18歲青少年的接種完成率為17.3%，遠遠低於成人（91.1%）。因此，該年齡段的確診患者發生率已經超過了成年人。如果考慮到感染新冠病毒會導致失去教育機會，青少年預防接種的好處是壓倒性的。不能再拖延了。

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