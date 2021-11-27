「幹擾司法」4人被判無罪……法院有錯，但檢方起訴也不合理. November. 27, 2021 07:24. . 韓國大法院（最高法院）前天對前大法院院長梁承泰在位時期因涉嫌「濫用司法行政權」受審的3名法官宣判無罪。2016年所謂「鄭雲浩門」中，時任首爾中央地方法院負責拘留的法官曹儀淵、庭長法官成昌浩，因向時任刑事首席庭長法官申光烈報告了包括法官腐敗等內容的檢察機關調查記錄，申光烈又向時任法院行政處次長林宗憲作了報告，因而以泄露公務秘密的嫌疑被起訴。但原審判定他們的行為是職務的一部分，大法院也作出了這一認可。 檢察機關在2018年大規模調查濫用司法行政權疑惑後，將前大法院院長梁承泰、前次長林宗憲等14名前任、現任法官移交審判。其中，前大法院首席審判研究官柳海龍上個月被大法院被判無罪，到目前為止共有4人被判無罪。前釜山高等法院部長法官林成根等4人也在一審或二審中被判無罪。雖然檢方大舉投入最精銳的首爾中央地方檢察廳特別調查部檢察官，但被起訴的人中有一半以上被判無罪或在下級審判中被判無罪。 當然，濫用司法行政權並沒有得到免罪符。法院對申光烈指出：「所獲信息確實超出了允許的內容範圍。」這是部分認定，雖然不是犯罪，也是獲取信息不當。前法院行政處基調室長李敏傑等2人因涉嫌介入統合進步黨相關訴訟，在一審判決中被判有罪。這是絕對不允許發生的事情，而且在檢察機關展開調查之前，法院應自行采取適當的措施。但是，梁承泰等4名領導層人士反而因涉嫌主導介入審判、隱瞞法官違法事實而受到審判。正因為如此，國民對司法部的信任才會下降。 但這並不能減輕導致一大批無罪判決的檢察機關的責任。向申光烈等人報告的內容已有很多被外界所知，因此還引發了是否屬於公務機密的爭議，但檢察機關卻堅持予以了起訴。因此，即使有人批評這是借「清算積弊」之機強行進行起訴，也是無言以對。另外，因涉嫌濫用司法行政權而被起訴的法官們，一直受到了離開法官職位或被排除在審判之外等不利益。即使被判無罪，也很難找回失去的名譽。由於過度行使檢察機關權力，發生了難以恢復的損失。對此，檢察機關應進行深刻的反省。

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