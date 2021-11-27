首爾公寓連續兩周“賣方>買方”. November. 27, 2021 07:25. by 鄭順求記者 soon9@donga.com. 受貸款限制和利率上調的影響，首爾公寓的賣家比購房者多的情況已經持續了兩周。韓國國務總理金富謙表示：“房地産正從賣方市場轉向買方市場。但房價‘突然性’下跌是危險的。” 26日，據韓國房地産院透露，11月第四周（以22日爲標准）首爾公寓的買賣供求指數爲98.6，繼前一周（99.6）之後，連續兩周低于標准值（100）。買賣供求指數越是低于100，就意味著想賣房的人比想買房的人多。 首爾公寓的買賣供求指數上周爲99.6，7個月以來首次下降到了100以下，而本周又下降了1.0點。在江東區經營中介所的金某（58歲）說：“進入11月以來，要買公寓的咨詢電話屈指可數”，“即便如此，賣房的人不會降低價格，因此買方和賣方之間的‘拔河對抗’似乎仍將繼續。” 從各地區來看，東南地區（江南、瑞草、松坡、江東區）的買賣供求指數從上周的99.5降至98.2，西南地區（陽川、江西、九老、永登浦、銅雀、冠嶽區）的供求指數從99.7降至98.2。首爾市中心地區（龍山、鍾路、中區）的供求指數爲100.7，超過了100。 當天，金總理在首爾公館舉行的出入記者團懇談會上診斷說：“現在房地産市場上達成的幾起交易，交易價格比賣家的期待下降了80~85%”，“只有急于出售的人才會簽訂合同。”他接著說：“只能從整個社會逐漸消除泡沫。”也就是說，房價是與家庭負債相連的問題，因此，爲了管理金融風險，不能出現價格急劇下跌的現象。

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