2024年世界乒乓球錦標賽將在韓國釜山舉行. November. 26, 2021 07:32. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 去年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而流産的釜山世界乒乓球錦標賽將于2024年舉行。 大韓乒乓球協會25日表示，釜山世錦賽再申辦成功。23日，在美國休斯敦希爾頓酒店喬治布朗會展中心舉行的國際乒乓球聯合會（ITTF）定期總會上，釜山被確定爲2024世界錦標賽的舉辦地。釜山在會員國投票中獲得97票，以較大優勢戰勝了阿根廷的布宜諾斯艾利斯（46票）。 釜山去年已經成功申辦了世界錦標賽。但是當時因新冠肺炎疫情的發生，在舉行之前被取消。大韓乒乓球協會會長柳承敏解釋說：“很高興能在2024年將此前以來的准備工作付諸實施”，“世界乒乓球人將在釜山見到最好的比賽。” 釜山世界乒乓球錦標賽將于2024年5月24日至6月2日在釜山海雲台區BEXCO（釜山會展中心）舉行。這是世界乒乓球錦標賽首次在韓國舉行。世乒賽是100多個國家和2000多名管理人員、選手參加的大規模活動。據協會實施的事前妥當性調查結果顯示，86%以上的釜山市民希望重新申辦比賽，40%以上表示願意參加志願者服務活動。

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