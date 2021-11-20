金富謙：「如果不能度過此次危機，只能停止恢復日常生活」. November. 20, 2021 07:39. by 劉根炯記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 「我有些擔心，如果我們無法克服當前的危機，那麽艱難開始的恢復日常生活之旅就會再次暫時止步。」 國務總理金富謙19日與首都地區高級綜合醫院院長舉行緊急會議時同時解釋稱：「我們最近面臨的狀況並不樂觀。」當天的會議是為了應對最近出現的新冠危重癥患者劇增而召開的。金富謙表示：「我十分清楚，在開始恢復日常生活後，現場的醫療人員需要付出更多的犧牲」，「再次對默默承受這些的醫療人員的獻身和辛勞表示尊敬和感謝。」當天會議結束後，政府出臺了綜合運營首都地區和非首都地區病床等加強醫療應對的對策，並下令禁止接連發生突破感染的療養醫院和設施、精神病院的面對面會面。 新冠流行和醫療應對狀況絲毫沒有得到改善。截至19日零時，單日新增確診患者多達3034人，連續三天超過3000人。危重患者為499人，接近500人。最近一周平均死亡人數為23人，比前一周（16人）有所增加。首都地區醫療體系的超負荷越來越嚴重。首爾重癥患者專用病床使用率為80.3%，連續三天超過80%。京畿道（76%）和仁川市（75.9%）也達到進入「緊急計劃」討論階段的75%以上。一天以上未被安排病床的等待者達到520人，比前一天（423人）增加97人。病床等待者僅本月就有6人死亡。中央災難安全對策本部第一控製官李基一表示：「沒有減少患者的因素，因此今後患者還會增加。預計今後3周最困難。」

한국어