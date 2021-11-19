執政黨：「與開放民主黨達成協議，將推進合並」. November. 19, 2021 07:20. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 共同民主黨開始討論年內與泛執政圈比例性政黨開放民主黨合並的問題。此舉是在共同民主黨總統候選人李在明的支持率停滯不前的情況下拉動執政圈的核心支持層。 共同民主黨首席發言人高勇鎮18日在新聞發布會上表示：「昨天共同民主黨代表（黨首）宋永吉和開放民主黨代表崔康旭就兩黨合並問題交換了意見，決定推進合並。」他表示：「因為是秉持相同價值的政黨，所以合並是很自然的事情。我認為完全可以融合。」 開放民主黨是在去年4月15日國會選舉之前誕生的比例代表政黨。目前的議席數為3席，主要支持層在親執政黨傾向中被分類為強硬支持層。開放民主黨目前還沒有選出總統候選人，因此一旦兩黨合並，李在明無需經過單一化程序就會被決定為總統候選人。 當天下午，擔任共同民主黨談判代表的禹相虎議員在國會舉行了記者招待會。他表示：「如果兩黨合並，在大選中支持者們的協同效果不會小。（合並時間）是越早越好。這是為了在總統大選中獲勝而進行的合並，大選之後就沒有意義了。」 對於兩黨合並的討論，國民力量黨把它抨擊為「毫無意義的勾結」。國民力量黨首席發言人許恩雅當天在口頭評論中表示：「審判的日子正在到來，民心漸漸遠離，於是有了千方百計「拉住靈魂」的打算」，「共同民主黨和開放民主黨的合並僅僅是一種野合，再沒有任何其他意義。」 正義黨共同常任選舉對策委員長李貞美也直言不諱地說：「對民主政治造成嚴重危害的衛星政黨引起的爭議一定會受到評價。我只想知道，共同民主黨還有沒有一點羞恥感。」

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