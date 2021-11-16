獨裁是一種「煽動的技術」. November. 16, 2021 07:30. . 在伯羅奔尼撒戰爭後期，蘇格拉底的弟子和密友、野心勃勃的雅典的阿爾基比亞德放棄主敵斯巴達，突然主張進攻錫拉庫薩（敘拉古）。雅典派遣歷史上最大的艦隊前往錫拉庫薩。但遠征以慘敗告終，成為雅典沒落的決定性因素。 此次遠征對錫拉庫薩也有很大影響。起初，錫拉庫薩被雅典艦隊的威勢所嚇倒，想要投降，但在赫莫克拉底的反對下決定抗戰。他領導在戰爭中獲勝，成了英雄。當然，權力也隨之而來。作為擊退雅典侵略的代價，錫拉庫薩走上了獨裁之路。赫莫克拉底的女婿迪奧尼修斯一世利用嶽父的權力增加了自己的權力。他也是一名將軍，抵禦了迦太基的入侵，成為了一名民族英雄，最終成為了國王。 在錫拉庫薩，有一塊被稱為迪奧尼修斯之耳的巖石。據說是迪奧尼修斯囚禁和拷問政敵的監獄。他雖然是個了不起的獨裁者，卻很有能力，政治能力也很突出。他模仿文人君主、哲人君主，因為導師蘇格拉底的死而對民主主義產生憎惡感，還曾把正在探索新政治體製的柏拉圖叫到錫拉庫薩。柏拉圖教育狄奧尼修斯的兒子，夢想成為哲人的君主，但作為陰謀家和現實政治大師的狄奧尼修斯被柏拉圖的哲人君主論嚇了一跳，將他賣為奴隸。 縱觀狄奧尼修斯的一生，產生了兩種想法。戰爭失敗就會成為敵人的奴隸，勝利了則成為英雄的奴隸。雖然有很多優秀的例子並非如此，但戰爭英雄變成危險的掌權者的情況非常普遍。這不是戰爭和軍人的錯，而是大眾的「英雄期待論」和相信超越性的權力會在瞬間解決一切問題的急躁癥。因此，獨裁實質上是一種「煽動的技術」。

한국어