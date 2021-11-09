菲律賓等五國勞工將從本月底開始入境. November. 09, 2021 07:10. by 宋惠美記者 1am@donga.com. 此前因擔心新冠疫情擴散而被限製入境的菲律賓等5個國家的外國勞工，將從本月底開始重新進入韓國。遭受人力難的中小企業和農漁村現場也將得到緩解。 據雇傭勞動部8日透露，政府5日召開新冠疫情中央災難安全對策本部會議，決定將外國勞動者（E-9）入境正常化。政府此前一直不允許對認為防疫危險較高的菲律賓、巴基斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等5個國家發放簽證，通過此次措施重新啟動。 但是，上述五國勞工要想進入韓國，必須在完成接種世界衛生組織批準的疫苗14天之後；此外，在乘坐飛機前的72小時內，必須在韓國駐外使領館指定的醫院接受聚合酶鏈式反應檢測後得出陰性結果。 在中國、越南等其他國家，與預防接種無關，只要聚合酶鏈式反應檢測結果呈陰性，就可以入境。但入境後必須在韓國境內完成預防接種。此外，與國家無關，進入韓國的所有外國勞工入境後必須在政府運營、管理的設施內隔離10天。 政府此次還廢除了可以入境的新人力數量限製。此前，外國勞工每天只能入境100人，每周只能入境600人。 新冠疫情擴散以後，隨著政府限製外國人力入境，每年入境的外國人力從原來的5萬多人減少到6000∼7000人。 根據此次措施，預計在當地等待入境的約5萬名外國勞工將依次入境。雇傭部解釋說，考慮到在輸出國家內完成預防接種、發放簽證等入境程序，最快將從11月底起有新的外國人力進入韓國。 雇傭部方面表示：「為了讓外國勞工盡快進入韓國，正在與16個勞務輸出國家進行磋商」，「為了防止新冠疫情在韓國國內擴散，將加強工作場所的防疫。」

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