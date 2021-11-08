美國著名購物中心介紹的“K-Lifestyle”. November. 08, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 5日（當地時間），在美國紐約附近的新澤西州著名購物中心“美國夢購物中心”。爲了向美國人介紹化妝品和食品等韓國消費品商品，正在舉行“K-Lifestyle美國”活動。體驗韓國化妝品的黑人女性克裏斯蒂娜說：“從5、6年前開始就喜歡使用韓國護膚品。比美國化妝品好。”經營著網上商店的她說，爲了參觀自己要銷售的韓國化妝品，來到了這個展廳。 此次活動由KOTRA北美地區本部主辦，旨在支援美容、食品、時裝等53家消費品企業向美國出口。這是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行之後，在美國紐約舉行的首次韓國産品展示會。當天還舉行了K-POP舞蹈比賽、時裝秀、跆拳道示範表演、國樂演出等宣傳韓國的附帶活動。 在活動現場環顧了1個多小時的女性賈蓋塔說：“可以體驗到多種品牌和文化，職員們也很好地解釋了産品”，“實際上，我們通過亞馬遜訂購了幾個産品。”在展位上負責說明的一位韓國職員說：“最近當地對K-Beauty的關心好像更大了。” 共同策劃此次活動的美國夢購物中心理事保羅•格梅吉安（音）表示：“這是迄今爲止在該購物中心舉行的最大規模的亞洲活動。在這裏展示的韓國商品是‘世界級的’”，賦予了向美國人展現韓國人的力量和獨創性的意義。他還特別強調，在通過電視劇《鱿魚遊戲》對韓國高度關注的現在，是宣傳韓國消費品的最佳機會。

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