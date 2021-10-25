文在寅-岸田文雄有可能在下周的聯合國會議上首次會晤. October. 25, 2021 07:18. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本廣播協會（NHK）電視臺24日報道說，正在就日本首相岸田文雄（照片）出席當地時間下月1日至2日在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議（COP26）峰會的方向進行協調。文在寅總統也計劃參加COP26峰會，因此兩國首腦能否舉行首次面對面會談備受關註。 據NHK報道，考慮到眾議院議會選舉將於31日結束，而且很難在網上參加COP26會議等情況，岸田正在考慮親自參加的方案。他還認為，有必要向國際社會傳達日本將積極應對氣候變化的信息，以建立「脫碳社會」。但《讀賣新聞》23日報道說：「根據31日眾議院選舉結果，也有可能取消訪問英國的計劃。」 如果岸田出席COP26峰會，將是他4日就任後首次訪問海外。文在寅計劃從28日開始到下月5日對歐洲進行九天七夜的巡訪，並參加COP26峰會。 文在寅和岸田15日首次通話，但就強製征用及日軍慰安婦賠償判決等韓日矛盾懸案未能縮小立場差距。文在寅對岸田說：「希望直接見面，就兩國關系的發展方向開誠布公地交換意見。」岸田在電話會談結束後接受記者采訪時表示，「韓日兩國應該繼續就歷史問題進行溝通，」但就同文在寅舉行進一步會談一事表示：「尚未做出決定。」

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