聯合國官員：「朝鮮居民飽受新冠痛苦……需要放寬製裁」 VS 美國國務院：「那是朝鮮政權的責任……必須遵守製裁」. October. 25, 2021 07:18. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 聯合國朝鮮人權特別報告官托馬斯·奧海亞·金塔納（照片）提到了新冠疫情給朝鮮居民帶來的經濟困難，再次提到了重新評價和放寬對朝製裁的必要性。但美國國務院表示，朝鮮居民面臨的困難是朝鮮政權的責任，斷然拒絕了金塔納的主張。美國明確表示，朝鮮的民生痛苦不能延伸為有關放寬對朝製裁的討論。 金塔納當地時間22日在美國紐約聯合國總部召開記者招待會，匯報了新冠疫情以來朝鮮人權狀況的最新報告主要內容。他表示，由於國際社會的對朝製裁和朝鮮嚴格的防疫及國境封鎖等，朝鮮居民生活中必需的朝中交易和購買糧食變得困難，「對朝鮮居民的糧食接近狀況非常擔憂。」他介紹說，朝鮮當局表示，如未經許可在朝中邊境地區進入朝鮮，將在沒有事先警告的情況下無條件擊斃，「這是令人擔憂的事情」。他還指出，由於這種封鎖政策，朝鮮比任何時候都孤立，隨著信息被阻斷，很難掌握朝鮮內部人權狀況。 他表示：「通過對朝製裁優先施壓的處理法使朝鮮更加孤立，因此在人道主義和人權方面出現了意想不到的結果。」他還表示：「勸告聯合國安理會在新冠大流行這一特殊情況下，重新評價對朝製裁體製，必要時放寬製裁。」他強調：「我們明確表示，不僅要提供人道主義援助，還要放寬對朝鮮居民生計產生影響的紡織品和水產品出口等各領域的製裁。」 金塔納在新冠疫情暴發之前的2019年1月在首爾舉行的記者會上表示，「受對朝製裁影響，朝鮮居民的狀況正在惡化」，敦促應該盡快討論最大限度緩解國際社會對朝製裁等，其後一直維持相同的立場。 但美國國務院發言人內德·普萊斯在當天舉行的新聞發布會上就相關問題指出：「朝鮮政權本身對本國人道主義狀況負有責任。」他說，「安理會對朝鮮的決議是有效的，所有聯合國成員國都有義務遵守安理會決議，」強調美國的立場也沒有改變。與此同時，他還解釋說，美國一直支持為對朝人道主義援助而做出的國際努力。

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