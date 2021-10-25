「獨島成了竹島？」安重根義士的呵斥. October. 25, 2021 07:18. by 金潤伊記者 yunik@donga.com. 「辛辛苦苦捍衛國家的獨立運動家們如果知道現在獨島標記錯誤，該有多痛惜啊。」 25日迎來「獨島之日」，李濟錫廣告研究所將與韓國網絡外交使節團（VANK）一起，為糾正海外網站的獨島、東海地名標記錯誤，舉行鼓勵市民參與的國內外活動。此次活動將以抗日獨立運動的象征性人物安重根、尹奉吉、柳寬順烈士出現在海報上，拿著智能手機或電腦傳達「發現世界各地的獨島、東海錯誤並予以糾正」的信息等獨特的方式進行。 市民們只要利用智能手機等掃描海報中的二維碼，就會直接連接到VANK網站，接受舉報獨島、東海錯誤並要求糾正的方法介紹。製作廣告的李濟錫說：「舉報國外網站標記錯誤並予以糾正，宣傳這是與100年前的獨立運動家一樣、有著保衛國家意義的市民參與活動，以烈士們為榜樣」，相比簡單高喊『獨島是韓國領土』口號，提出了更具體的解決方法。」 VANK強調，世界各地的國際機構和政府、谷歌等門戶網站上把東海稱為日本海、稱獨島為竹島的網絡地圖的情況仍然很多，因此需要市民的積極參與。最近，聯合國在面向全世界運營的地理信息網站內的地圖上單獨標記東海為「日本海」的事實被公開，引發了爭議。 該活動將在VANK、李濟錫廣告研究所的在線網站、社交媒體上並以線下海報等形式進行。

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