溫飽生活. October. 21, 2021 07:19. . “狗命乃好命”是羨慕遇見好的主人日子過得豪華平安的狗時使用的用語。這也是在生活艱辛時發牢騷說出的話。19世紀法國畫家阿爾弗雷德•德勒(Alfred Dedreux)的畫中出現了誰都羨慕的狗。吃飽喝足後，放松休息的樣子就像人一樣。畫家爲什麽把狗描寫得像人呢？這是對特定人的諷刺嗎？ 德勒是著名建築家的兒子，托畫家叔叔的福，從13歲開始向浪漫主義美術巨匠泰奧多•傑裏科學習繪畫。受老師的影響，他對動物産生了興趣，他以馬畫和暗喻動物的雙重肖像畫大受歡迎。他受到喜歡騎馬和打獵的拿破侖三世的寵愛，還接到喜歡狗的英國維多利亞女王的繪畫訂單，以動物畫家而聞名。 這幅畫是在畫家名聲達到頂峰的47歲時畫的。畫面中，一只胖乎乎的巴哥犬坐在松軟的安樂椅上。後腿叉開，前腿優雅地疊放著，背舒服地靠在椅子上。鋪著藍布的桌子上放著喝了一半的酒杯和吃的零食，讀著的《費加羅報》掉在了地上。一看就是富有、很有教養的狗。看它胖乎乎的肚子，既像在打盹，又像白天喝醉了酒。看起來比一般人的命都好，甚至讓人羨慕。實際上狗不能讀報紙、喝酒。這是暗喻身份高的權力者或富裕的知識分子的雙重肖像畫。 得到貴族和王族贊助的畫家畫諷刺特定權力者的畫並非易事。德勒在巴哥犬腳下畫了一只黑獵犬作爲自己的替身，如是問道。“權力者啊，爲什麽不學習世界呢？爲什麽不爲百姓工作呢？如果滿足于溫飽的生活，和狗有什麽區別”。

한국어