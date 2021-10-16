政府：“配合‘與新冠共存’策略，重新發行消費優惠券”. October. 16, 2021 07:22. by 周愛眞 jaj@donga.com. 隨著防疫方針轉換爲階段性的日常恢複(With Coronavirus)，政府決定不久後重新發行此前暫時中斷的消費優惠券。預計，2500億韓元規模的消費優惠券將被發放。 企劃財政部第一副部長李億遠于15日在政府首爾辦公樓召開創新成長戰略評估會議暨政策檢查會議，他表示：“最近隨著疫苗接種速度加快，全體國民的70%完成疫苗接種的目標將在10月份達成”，“爲了讓與新冠共存策略的實施能夠延續爲民生經濟和薄弱領域的恢複，將與防疫當局進行協商，討論重啓消費券發放等此前中斷的政策。” 政府公布了下半年的經濟政策方向，並表示將根據防疫情況推進職業體育、電影、鐵路、公共汽車旅行券等6個領域的消費優惠券和抵用券支援事業。購買一張電影入場券可以優惠6000韓元，購買鐵路、公共汽車旅行券可以優惠50%。如果國民的疫苗接種率達到50%，將在外出就餐、體育、電影、展示、演出、職業體育領域開始發行消費優惠券；如果接種率達到70%，在住宿、旅遊領域也將支援消費優惠券。但是，由于新冠肺炎疫情的第四波流行，防疫狀況惡化後，消費優惠券只在非面對面外出就餐、農畜産品等部分領域發放。 政府計劃到年末爲止發行剩下的約2500億韓元規模的消費優惠券。

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