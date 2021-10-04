“學習是尋找神賦予人類的使命的過程”. October. 04, 2021 07:09. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. “這本書講述了我最古老的故事” 上月30日出版新刊隨筆《關于信任的人》(長河出版社)的梵蒂岡大法院律師韓東日(51歲)表示：“書中包含了有關自己15歲接受洗禮後開始的生活的問題。”他的前作《拉丁語課》(長河出版社)不僅是拉丁語，還囊括了希臘、羅馬時代的文化等，2017年售出35萬冊以上，成爲暢銷書。 他在擔任天主教司祭的2010年成爲羅馬梵蒂岡大法院的“Rota Romana”律師，這是韓國人首次擔任該職務。上月，他時隔21年辭去司祭職務，重新回歸普通信徒的身份，專心進行執筆活動。即使沒了司祭的職務，但他梵蒂岡律師的身份依然會保留。1日，記者在東亞日報采訪室見到了他。 “我認爲宗教是一個花園。雖然很漂亮，但只有管理員想種的花和樹。在天主教的庭院裏消受了數十年，現在想在自然中自由學習。” 他計劃不再進行大學講課，只專注于研究和寫作。他放棄司祭身份仍堅持學習的理由是什麽？他拿出猶太人的故事說：“學習是尋找神賦予人類的樂譜(使命)的過程。”不僅尋找樂譜並不容易，而且學習用什麽樂器、如何演奏該樂譜的過程也不簡單，因此學習永無止境。他說：“只有通過學習努力尋找自己的真實面貌，才能找到樂譜和樂器。” 在新刊中，他講述了自己對宗教如何給人類帶來幸福和喜悅、人類如何誤解神等長期苦惱的想法。他強調說，比起對神的贊美，對鄰居的憐憫和關愛更重要。一味熱衷于贊美的人一不小心就會因爲沒有得到充分的贊美而使神變成生氣的存在。“使神變得神聖，使神變得狹隘，這都取決于人類。” 他打動了很多讀者的心，但始終拒絕成爲某人的導師。對于“希望讀者擁有什麽樣的生活態度”的提問，他做出了這樣的回答。“在耶路撒冷的沙漠上行走時，原來的路，前面的人開出的路，隨著風沙消失了。沙漠的向導不是地上的路，而是天上的星星。希望大家在人生的沙漠中尋找自己的星星，而不是追趕別人。”

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