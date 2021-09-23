文在寅提議發布“韓半島終戰宣言”……國際原子能機構稱“朝鮮正在全速進行核開發”. September. 23, 2021 09:08. by 朴孝穆記者、崔智善記者 tree624@donga.com,aurinko@donga.com. 韓國總統文在寅當地時間21日在第76屆聯合國大會主旨演講中表示：“我提議韓朝美三方或韓朝美中四方聚在一起共同宣布韓半島的戰爭結束。”在任期還剩8個月的最後一次聯合國大會上，他再次打出了“先宣布戰爭結束，後無核化”這張牌。文在寅沒有提及朝鮮發射彈道導彈等接連不斷的挑釁。 文在寅當天在美國紐約舉行的聯合國大會演講中表示：“我相信，朝鮮戰爭有關各方聚集在一起宣布結束戰爭之時，可以開始不可逆轉的無核化進展和完全的和平，”“終戰宣言才是在韓半島打造和解與合作的新秩序的重要出發點。”他還表示：“我今天再次敦促國際社會為宣布韓半島戰爭結束而齊心協力。”韓國政府在2018年韓朝首腦間的板門店宣言中明示終戰宣言後，強調如果朝鮮廢棄寧邊核設施，終戰宣言是美國將提出的補償措施。美國擔心終戰宣言會引發有關撤走駐韓美軍的主張等，持消極態度。2019年河內朝美首腦會談破裂後，朝鮮也沒有提及終戰宣言。 盡管如此，文在寅繼去年在聯合國大會上發表演講後，再次強調“先終戰宣言，後無核化”，分析認為這是為了在任期末推動終戰宣言，將其作為對朝政策的“遺產”。明示中國也是包括韓朝美在內的終戰宣言主體，也是為了以明年2月北京冬奧會為契機推進終戰宣言。但專家們指出，在朝鮮從7月初開始正式啟動寧邊核設施，並提高有史以來首次列車發射彈道導彈等挑釁力度的情況下，成功宣布戰爭結束的可能性很小。朝鮮8月初甚至要求撤走駐韓美軍。 國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西當地時間20日在第65屆國際原子能機構理事會說：“朝鮮（用於核武器開發的）鈈分離和鈾濃縮及對其他活動的工作正在全速（full steam ahead）進行”，“這是明顯違反聯合國安理會決議的行為。”

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