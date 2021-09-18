美國研究機構：“朝鮮擴建鈾濃縮設施……可以多生產25%的核”. September. 18, 2021 07:21. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 有跡象表明，朝鮮想在寧邊核設施大幅增加鈾濃縮設施。通過衛星照片捕捉到了擴充設施、可以容納1000個離心分離機的痕跡。1000個離心分離機僅在寧邊就能多生產25%左右的核武器原料高濃縮鈾。隨著朝鮮最近在試射巡航導彈、彈道導彈後又全面啟動核設施，圍繞韓半島的緊張局勢正在進一步升級。 據美國有線電視新聞網當地時間16日報道，米德爾伯裏國際學研究所對“Maxar科技”最近拍攝寧邊核設施的衛星照片，與之前進行了比較分析。衛星照片顯示，被稱為鈾濃縮設施的建築物呈字母“U”的形狀，直到上月3日，該建築物的中間部分還有樹木甚至鋪有草坪的空地。但在本月1日拍攝的照片中，樹木已被砍斷。而在兩周後的14日，中間空地的外側部分出現了外墻，與兩側建築物相連，現有空地上出現了看似建築材料等的物體。研究所認為，這樣擴張的地區達1000平方米，這足以容納1000個離心分離機。米德爾伯裏國際學研究所東亞不擴散中心所長傑弗裏·劉易斯表示：“這一規模可以使高濃縮鈾生產增加25%左右。” 國際原子能機構前副總幹事奧利·海諾寧最近在接受“美國之音”采訪時表示：“（通過核反應堆生產）鈈具有很強的對美施壓性質。朝鮮核物質生產的核心是鈾濃縮。”

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