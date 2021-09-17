金與正稱“文總統愚昧”，青瓦臺難道就一言不發嗎？. September. 17, 2021 07:32. . 青瓦臺昨天對朝鮮金與正對文在寅總統的指責沒有做出任何回應。青瓦臺一名高層人士表示：“不宜對朝鮮反應一一評價。”金與正在前一天晚上的談話中，就文在寅總統評價韓國軍隊成功開發潛射彈道導彈是“針對朝鮮挑釁的確確實實的遏製力”批評稱，“真是再愚昧不過”。 金與正侮辱性的對南嘲弄和政府對此的無回應，現在在南北關系上已成司空見慣的事情，但政府對此次批評文總統卻閉口不談，這令人難以理解。青瓦臺甚至有言論稱：“金與正的談話與過去相比，在形式和內容上有了很大的節製。”從其表達來看，與難以啟齒的過去的毒舌相比，其水平確實較低。但是，這種不遜的言辭和不純的意圖，則是比以前嚴重而不是減輕。 金與正在談話中沒有使用過去使用的“南朝鮮當局者”一詞，而是使用了“南朝鮮的文在寅總統”的實名。與此同時，她似乎成了“審查官”一般，就“挑釁”一詞的使用說三道四。使用“總統”稱呼也不是出於一絲尊重之意，而是為了公然指責文總統說“作為所謂一‘國’的‘總統’……”。 金與正還厚顏無恥地主張自己的軍事力量開發與韓國軍隊的“國防中期計劃”沒有什麽不同。朝鮮的挑釁是威脅韓國、東北亞和世界和平穩定的行為。特別是核和導彈開發違反了聯合國對朝決議，違反了國際法。朝鮮認為，只要先堵住韓國總統的嘴，其非法行為就會逐漸默認，將其正當化。 但是，青瓦臺別說一句嚴厲的話，就連“不爽”的話都沒有。統一部當局者非正式地表示：“至少要保持對對方的基本禮儀和尊重。”這種低姿態不能說是出於對朝一貫性或局勢管理層面。這才是讓朝鮮氣焰囂張、讓韓國國民絕望的愚昧卑怯。

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