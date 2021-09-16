“幫助阿富汗難民”，克林頓、布什、奧巴馬夫婦齊心協力. September. 16, 2021 07:29. by 金藝潤記者 yeah@donga.com. 美國前總統比爾-克林頓（75歲）、美國前國務卿希拉裏·克林頓（74歲）、美國前總統喬治·W·布什（75歲）和夫人勞拉（75歲）、美國前總統貝拉克·奧巴馬（60歲）和夫人米歇爾女士（57歲）等6名美國前總統夫婦為幫助阿富汗難民而團結在一起。路透社等媒體當地時間14日報道，他們擔任了支援阿富汗難民在美國定居的非盈利團體“welcome.US（歡迎.美國）”的共同名譽主席。 該團體通過物品及財政支援、才能捐贈、提供臨時住宅等多種方法幫助阿富汗難民。微軟、星巴克、沃爾瑪等主要企業承諾提供財政支援，馬裏蘭州州長拉裏·霍根等政府相關人士、主要市民團體等也表明了參與意向。 在“welcome.US”網站上，有上述6人的個人照片和“為了幫助新的阿富汗鄰居定居，需要全國的響應。三名前任總統和其配偶對這一需要產生了共鳴、加入了進來”的文字。網站特別強調：“在分裂的時代，為了鼓勵我們所有人參與阿富汗難民定居，他們將共同參與。”政治媒體axios預測說，截止到本月末，累計6.5萬多名阿富汗難民將抵達美國。之後最多還會有3萬人前來。” “9·11”恐怖襲擊發生一個月後的2001年10月，時任總統小布什為了抓捕藏身於阿富汗的恐怖襲擊主謀奧薩馬·本·拉登而打響戰爭，他當天單獨發表聲明表示：“為了一個更安全的世界，成千上萬的阿富汗人一直和我們一起站在最前線”，“現在，他們需要我們的幫助。能夠和welcome.US一起支援他們，感到很自豪。”我們已經做好了向阿富汗鄰居和全世界展示親切和寬容如何使美國變得偉大的準備。” 這不是美國前總統第一次聚在一起呼籲國民支持。在今年1月喬·拜登總統就任儀式當天舉行的就任慶祝活動“慶賀美國”上，三位前總統一齊出場，並表示：“祝願拜登政府取得成功。我們將共同努力。”11日，克林頓夫婦、奧巴馬夫婦和拜登夫婦一起在“9·11”恐怖事件現場紐約曼哈頓“歸零地”參加了20周年追悼活動。布什夫婦在另一個恐怖襲擊場所賓夕法尼亞州尚克斯維爾舉行的追悼儀式上強調了團結和和解。

한국어