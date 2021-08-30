現場教會我的東西. August. 30, 2021 07:25. . “那(旅行記)是向著旅行成功目的離開家的主人公經曆各種磨難後，得到與原來想要實現的不同的某種東西而回到出發點。”—摘自金英夏《旅行的原因》 我不喜歡到陌生的地方去認識新的人，適應不熟悉的環境。想要過每天一樣重複的穩定的生活。但是，我選擇的裱糊師這一職業，每次都會被扔進新的環境。長則3個月，短則一兩天，再往別的地方移動，不斷重複。新的上班路，新的現場風景，新認識的人，新的房子結構和新的壁紙。牆上貼壁紙總是一樣，但除此之外一切都變了。雖然可以熟悉停留3個月的現場，但也有很多在出現這種機會之前就要離開的現場。 但是，所有現場都有一個相同的地方。事情結束後，自己就會發生變化。這對于初級裱糊師的我來說，往往是“成長”。雖然裱糊技術有所提高，但也産生了學習和適應新環境的我的獨家秘訣。快速記住沒有棟號數的現場陌生道路的秘訣、爲了不在新人們之間畏縮的只屬于自己的行動、毅然應對突發情況的心態等。我認爲，並不是爲了工作而前往新的地方，而是在新的環境下快速適應，這本身就是工作的一部分。 也無法提前知道什麽時候去哪個現場。有時會突然接到第二天去地方出差的通知。不能追究能不能提前告知，也不能改變日程。能做的只是趕緊收拾行李而已。期待這次現場會得到什麽。

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