國樂與音樂劇相遇，喚醒沈睡的MZ一代的興致. August. 18, 2021 07:26. by 金基潤記者 pep@donga.com. 現代化的國樂與音樂劇相遇，正在把MZ一代重新召集到演出場。對于來到演出現場的年輕一代來說，國樂不再是陳腐的體裁，而是想體驗一下的“時髦的”體裁。去年李捺治樂隊推出的《猛虎下山》的旋風式人氣和國樂節拍相結合的創作音樂劇《SWAG AGE：呐喊，朝鮮》對這種變化産生了很大影響。演出制作者、作曲家們也利用國樂器的“國樂融合”繼續進行多種音樂實驗。 首爾中區貞洞劇場的音樂劇《PANN》最近受到10~30多歲觀衆的歡迎。今年迎來第三季，上月27日開幕的作品以19世紀朝鮮時代爲背景，講述了爲人們讀小說賺錢的職業“傳奇叟”成爲最優秀的講故事大王的過程。包含諷刺、诙諧、興致的該劇的另一個魅力就是突出國樂器使用的曲目。 一位10多歲的觀衆說：“國樂打擊樂(打擊樂器演奏)大獲成功。木偶戲和盤索裏混雜在一起，感覺很神奇，很不錯。”一位20多歲的觀衆也評價說：“國樂、盤索裏、場院劇等傳統素材和音樂劇類型非常相配，令人吃驚。”貞洞劇場宣傳營銷組組長朴鎮完(音)表示：“貞洞劇場中，中老年觀衆也比較多，與國樂結合的演出中，MZ一代觀衆的反應比預想的好，令人吃驚”，“青少年層的增加也引人注目。我認爲這會超過全體遊客的15%。” 在18日開幕的京畿散調管弦樂團音樂劇《禁樂》中，還可以看到利用國樂的音樂實驗。以國樂爲基礎的團體投身音樂劇實屬罕見。該劇圍繞從新羅時代開始秘密流傳下來的被禁止的樂譜《禁樂》展開，標榜是奇幻古裝音樂劇。 由被稱爲“國樂界的異端兒”的藝術總監元一擔任導演，爵士鼓手韓雄元擔任音樂總監。韓總監表示：“‘散調’雖然以國樂爲基礎，但具有與任何聲音相配的意義。在國樂器上結合電子音樂、環境音樂，還將展示國樂聽不到國樂的實驗。” 此前，通過以國樂爲軸心，與雷鬼、嘻哈、搖滾、搖擺爵士等相結合的音樂劇《SWAG AGE》獲得巨大人氣的李貞妍作曲家表示：“剛開始對與國樂相結合的工作半信半疑，但當國樂色彩融入大衆音樂時，我意識到會産生巨大的興致。我確信‘國樂也能變得幹練’。” 下個月17日即將舉行首場演出的音樂劇《朝鮮三劍客》也備受期待。該作品由世宗文化會館下屬的首爾市藝術團合作推出，首爾市音樂劇團團長韓振燮導演和李美京劇作家、音樂導演張素英等聚在一起。該劇以1811年發生的“洪景來之亂”爲背景，講述了夢想和平的三位朋友金先達、洪景來、趙鎮洙的故事。早期預定門票的30歲以下觀衆層占全部觀衆人數的73%，年輕一代對此非常關注。 張導演說：“此次作品中，我特別努力地維持了國樂和西洋樂器之間的比重不偏不倚的音樂均衡。根據場面，把農樂節奏、爵士樂、進行曲等交叉在一起。”她接著說：“最近利用國樂的先驅性嘗試越來越多。年輕一代似乎逐漸對通過國樂來诠釋我們的民族感情感到親切和有趣。”

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