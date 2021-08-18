洪準杓宣布參加總統競選：“糾正文在寅政權民粹主義，實現國家正常化”. August. 18, 2021 07:28. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨國會議員洪準杓17日正式宣布參加大選。他表示：“初學新手是難以經營國家的。”這是他繼2017年競選總統之後的第二次挑戰。 五次當選國會議員的洪準杓當天上午在首爾市汝矣島的競選團隊辦公室舉行了非面對面的參選記者會。他表示：“以迫切的心情進行最後一次政治挑戰”，“將以盡忠報國的覺悟竭盡全力去奪回被奪去的政權”。 洪準杓曾歷任大國家黨（國民力量黨的前身）代表、院內代表、慶尚南道知事等職。他針對前檢察總長尹錫悅和前監察院長崔在亨等黨內競爭者強調，“臨時抱佛腳式的學習是處理不了總統業務的”，“為了應對政權交替後仍在國會掌握180席的現執政勢力，最重要的是豐富的國政經驗和強大的領導能力。”特別是針對尹錫悅，他直接批評稱：“我認為，26年來只做檢察事務的人很難再承擔總統的業務。”洪準杓針對最近尹錫悅成為各種爭議對象的情況表示：“只有‘無瑕疵’的候選人才不會給在野黨以搞人的借口，才能為在野黨爭取到勝利。”“在過去的政治活動中，我和家人都接受了政權和國民徹底的驗證。現在已無需再驗證了。” 洪準杓在當天的參選宣言中，提出了國家正常化和國政大改革的七大課題，並作為競選公約提出：從2024年議會選舉中實行“總統連任製”修憲、“四分之一價格（額度）公寓”、廢除法學院和恢復司法考試、廢除公調處、設立韓國型聯邦調查局以及KBS、MBC的民營化等。針對文在寅政權，他尖銳地表示：“韓國正在成為追隨委內瑞拉的無償民粹主義橫行的國家”，“我們不能像只活過今天一樣殺雞取卵，給青年和未來一代留下一大筆債務的發放式大韓民國。”他針對執政黨排名第一的競選人、京畿道知事李在明斬釘截鐵地說：“他不是當總統的品性。” 洪準杓在1993年擔任檢察官期間參與調查，因所謂的“老虎機事件”備受關註，在1996年的國會選舉中進入國會。2017年彈劾政局中，他以自由韓國黨（國民力量黨的前身）候選人參選，獲得24%的支持率，僅次於文總統位居第二。 洪準杓的戰略是，在國民力量黨競選過程中舉行的電視討論中，以目前在野陣營候選人中遙遙領先的尹錫悅為對象，強力推進政策檢驗和負面檢驗，以此突顯自己在正式選舉中的競爭力。

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