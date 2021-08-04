“爲了媽媽”. August. 04, 2021 07:18. . 母親最後的面容也不放過女兒。50多歲就因胃癌去世的母親的灰白的舌頭、紫色的褥瘡、下垂的頭發、模糊的眼睛。有很多美好的回憶，但總是想起不好的回憶，女兒很痛苦。最終花費高價在紐約接受精神科治療，但毫無用處。就連父親在母親去世後也遠去無蹤。 什麽都無法起作用，誰都幫不了她。所以她開始做料理。女兒把筆記本電腦拿到廚房，跟著韓國YouTuber開始做飯。收拾材料，准備調料，做菜。這喚起了和媽媽一起做料理的美好回憶。順便也想腌一下小蘿蔔泡菜(小蘿蔔辛奇)和辣白菜(白菜辛奇)。去韓人超市購買材料，開始按照YouTube上展示的那樣腌制辛奇(泡菜的中文譯名)。辛奇經過2周的發酵，味道非常夢幻。有媽媽就想炫耀。母親說不要和不喜歡辛奇的人談戀愛。 現在她一個月腌一次辛奇。大部分會直接吃，有時會煮湯或煎餅，然後分給熟人。與此同時，痛苦的記憶逐漸消失，美好的記憶開始出現。腌辛奇吃是比去找精神科醫生更好的治愈方法。她把這段經曆寫成了題爲《在H超市哭泣》的感動而心酸的英文散文集。Michelle Zauner出生于韓國母親和美國父親之間，並組建了名爲“Japanese Breakfast”的獨立搖滾樂隊，來到母親的國家韓國演出。她可以腌制辛奇做料理，消除痛苦的記憶，哀悼母親的去世。雖然已經過了7年，但去韓人超市的話，會想起媽媽而哭。也許正因如此，在扉頁後面放著的“For Mama”的獻詞讓人心酸而感動。媽媽 文學評論家•全北大學客座教授

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