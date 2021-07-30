拜登再次戴上口罩，美國企業也要求戴手罩義務化. July. 30, 2021 07:17. by 兪載東 jarrett@donga.com. 新冠變異病毒德爾塔毒株在美國擴散後，美國總統拜登時隔兩個月再次在室內戴上了口罩。 拜登28日在白宮戴著口罩會見了白俄羅斯在野黨領導人斯維特蘭娜·季哈諾夫斯卡婭。自美國疾病控製與預防中心今年5月放寬對接種疫苗者的口罩指南後，拜登一直沒有戴口罩。疾控中心27日再次勸告說，即使接種疫苗，在室內也應該戴口罩。 谷歌和臉書等美國主要企業和州政府也同時加強了防疫措施。 據美聯社報道，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊當天在發給全球管理人員的電子郵件中表示，將使職員的疫苗接種義務化，並將返回辦公室的時間從9月1日推遲到10月18日。臉書也於當天決定，美國地區職員必須接種疫苗。 彭博社報道說，蘋果公司也計劃在美國國內賣場對職員和顧客下達指示，無論是否接種疫苗，都要戴口罩。蘋果建議賣場職員盡可能接種疫苗。福特公司對最近病毒不斷擴散的密蘇裏州和佛羅裏達州的工人和訪問者下達了戴口罩的指示。摩根史丹利表示，將阻止未在紐約辦公室接種疫苗的職員和顧客進入辦公室。黑石公司也表示，只對接種完疫苗的職員開放辦公室。 美國媒體報道說，拜登政府即將公布讓聯邦政府所有公務員接種疫苗義務化的方案。在這種情況下，州政府也開始對公務員接種疫苗施加壓力。紐約州州長安德魯·庫莫宣布，應該讓13萬名州公務員註射疫苗。如果拒絕接種疫苗，就應該每周接受一次新冠病毒檢測。紐約市表示將向疫苗接種者發放100美元（約11.5萬韓元）。

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