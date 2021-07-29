美國亞特蘭大槍擊案槍手被判處終身監禁，不得假釋. July. 29, 2021 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國喬治亞州亞特蘭大連環槍擊案造成包括4名韓國裔女性在內的8人死亡。該罪犯被判有罪，並被判處終身監禁，不得假釋。這是對兇犯涉嫌殺害2名亞裔女性和白人男女的審判結果，其涉嫌殺害4名韓裔女性的罪行將另行宣判。 據美聯社27日報道，連環槍擊犯羅伯特·艾倫·朗（22歲）當天在佐治亞州切羅基縣的法庭上，對自己的指控承認有罪。朗今年3月在切羅基縣按摩店和亞特蘭大富爾頓縣的兩處開槍打死了8人。27日的審判是針對在切羅基縣發生的槍擊犯罪。切羅基縣法院法官艾倫·麥考利亞就殺害4人的罪名判處龍終身監禁，不得假釋，其余罪名判處有期徒刑35年。 在當天的審判前，輿論紛紛主張應該以對亞裔女性的憎惡犯罪嫌疑，來處罰連環槍擊犯，但檢察機關並沒有適用該嫌疑。檢查官珊農·華萊士當天表示：“調查當局並未發現存在種族偏見的證據。這不是仇恨犯罪。” 據悉，檢方原計劃請求判處死刑，但為了盡快進行審判，雙方進行了辯訴交易，決定在認定有罪時減輕量刑。當地媒體《亞特蘭大憲法報》稱，“亞洲美洲正義振興中心亞特蘭大支部”表示：“此次審判令人懷疑是否實現了正義。（槍擊犯）沒有表明對自己的犯罪行為的立場，也沒有表示要負責任。”據悉，對於將於下月進行審判的富爾頓縣按摩院事件，當地檢察機關將以憎惡犯罪的罪名請求對朗判處死刑。 在27日的審判中，朗反復主張自己的犯罪是因為性上癮。他就犯罪動機表示：“我想停止出入按摩院，懲罰其他人。”據悉，他並沒有對罪行進行反省或對犧牲者進行道歉。

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