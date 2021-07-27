韓國軍方擬禁止把未接種疫苗者派駐海外. July. 27, 2021 08:05. by 張寬錫, 尹相虎 jks@donga.com,ysh1005@donga.com. 韓國軍方在26日提交給國會國防委員會的《國防懸案報告》資料中表示，正在討論一份方案，今後要把海外派兵人員的選拔資格限定為新冠病毒疫苗接種者。青海部隊第34批派出人員、“文武大王”艦（4400噸級驅逐艦）全體船員（301人）在“未接種疫苗”狀態下派出，結果導致史無前例的防疫慘案。軍方還透露，還在考慮對派遣官兵中未接種疫苗的人在當地進行接種或提前交班。據軍隊透露，目前被派到海外的1010名官兵中，有56人未接種疫苗。 國防部長徐旭當天出席國會國防委員會時表示：“考慮了向（青海部隊第34批人員所在的）當地發送疫苗的各項方案，但艦只主要啟航地阿曼不太配合，當地的疫苗也不趕趟，（阿曼）也不同意我們攜帶疫苗前往接種，因此判斷在當地接種存在限製。”他還表示，為了讓第34批官兵提前回國而緊急派遣空中加油機，“是操作手冊本來就有的內容”。 對此，國民力量黨所屬國會議員成一宗表示，青瓦臺國民溝通首席秘書朴秀賢稱緊急派遣運輸機是文在寅總統的獨家創意，並問道：“軍方似乎什麽也沒做，（青瓦臺）可以侮辱軍方嗎？對此抗議過嗎？”對此，徐旭表示：“總統確實有過指示，軍隊進行了討論，手冊上確實也有。” 執政黨和在野黨還就發生新冠集體感染的青海部隊第34批人員成功執行任務的發言展開了攻防戰。共同民主黨議員安圭佰、金炳基出聲附和徐旭，稱“這是執行任務中出現不可抗力的情況”“因為幾次失誤，軍隊被遊街示眾了”“多做多錯”，國民力量黨議員成一宗和申元植則猛烈抨擊軍方：“指揮官向國民報告說是行動成功，這樣做對嗎？”“在世界海戰史上也是紀錄性事件”。對於國民力量黨李采翼議員提出的辭職要求，徐旭表示：“感到責任重大。相關內容將由上面進行討論。”

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