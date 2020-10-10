火柱子直沖33層的高空……有好心居民敲打鄰居家的門. October. 10, 2020 07:57. by 蔚山=趙應亨記者 /姜勝賢記者 yesbro@donga.com,byhuman@donga.com. 8日晚11時左右，蔚山南區33層商住兩用公寓發生的大型火災，經過約15小時30分鐘之後終於被撲滅了。據悉，該建築物內居住著500多人，但居民和消防當局沈著應對，截至9日沒有發生嚴重的人員傷亡。 蔚山消防本部9日表示：“三桓新藝術(Samhwan Art Nouveau)商住兩用公寓火災在下午12時35分控制了大部分火勢，在2時50分已全部撲滅。”據悉，沿著外墻躥升的大火在9日上午得到一定程度控制，但由於風大到足以發出強風警報的程度，再加上余火繼續蔓延，所以完全滅火需要一定的時間。 雖然火勢危及整個建築物，但當地居民及時應對，避免了大型慘劇的發生。 確認火災疑似情況後，立即撥打119報警，在火勢蔓延後逃往安全場所。居民A某說：“幾個居民積極敲打著鄰居們的門，發去避難警報，幫助孩子等老弱病殘者轉移。”據消防當局稱，低層居民迅速逃到1樓外，而中、高層居民則迅速逃到附近的避難區域。消防相關人士表示：“用濕毛巾捂住嘴和鼻子移動也很及時。” 消防當局的反應也很快。消防隊在接到最初報警的5分鐘後就立馬趕到了現場，並迅速掌握了現場情況。在火災正式蔓延之前，他們到達現場幫助居民躲避。火災現場投入了930名消防員和75名警察和地方自治團體等相關機關人員共1005名人力。

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