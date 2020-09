國內研究組:“在飛機洗手間通過無癥狀感染者傳播”. September. 01, 2020 07:32. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 相關研究結果顯示,在飛機洗手間,通過無癥狀感染者感染新型冠狀病毒(COVID-19)的患者出現了。有人指出,這是首次通過研究結果查出在機艙內洗手間感染新冠病毒的患者,因此有必要制定預防機艙內洗手間感染的守則。 31日,盆唐車醫院專家延東健研究組發表的《飛機上發生的新冠病毒無癥狀感染(Asymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 on Evacuation Flight)》論文顯示,3月31日從意大利米蘭飛往仁川的大韓航空客機上共發現了7名新冠肺炎確診患者。其中6人在進入自我隔離後進行的新冠病毒檢查中被判定為陽性。登機前沒有異常的無癥狀感染者很有可能是在飛行前在當地感染的。 但是,在居家隔離的最後一天4月15日,A某被判定為陽性,而A某是獨自坐在遠離6名無癥狀感染者位置的乘客。A某在飛機上一直戴著口罩,只在上廁所的時候暫時沒有戴口罩。該洗手間是無癥狀感染者也使用過的地方。研究組認為,A某登機前在意大利的家中被隔離了3周,而且也沒有乘坐過大眾交通工具,而且登機前後接受了嚴格的防疫管理,因此判定A某是在機艙內的洗手間受到了感染。另外,4月3日從意大利米蘭抵達韓國的乘客中,居家隔離14天後出現陽性反應的患者也被懷疑是在洗手間感染了病毒。 專家們認為,飛機上有空氣循環系統和名為高效微粒空氣過濾器的病毒過濾裝置,因此幾乎沒有空氣感染的可能性。問題是與感染者的直接、間接接觸。 延專科醫生表示:“無癥狀患者可能會在機內傳染,洗手間的飛沫也會傳染。應該關閉洗手間的蓋子,滴水或接觸面衛生管理更徹底。”目前,研究組正在與美國疾病控制預防中心(CDC)一起,對因機內洗手間引起的新冠病毒感染進行追加研究。論文將刊登在CDC期刊的11月號上。

