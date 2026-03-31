总统官邸迁移特惠案证人：“总统室行政官逐一指示监查院的答辩词”

法庭陈述显示，在尹锡悦政府时期，在监查院对首尔市龙山区汉南洞总统官邸迁移特惠进行监查前夕，总统室行政官要求建设企业代表作出虚假回答。首尔中央地方法院刑事协议24庭（庭长法官李永善）30日对前国土交通部次官金五振（音）、前总统室管理秘书官室行政官黄承浩（音）、负责官邸迁移工程的“21克”代表金泰荣（音）所涉官邸迁移特惠疑惑进行第三次公开庭审，向21克方面出借企业名义的建设企业代表作为证人出庭，作出了上述表示。金建希特检组当天在公审中公开的监查院监查当时建设企业代表和黄前行政官的通话录音显示，黄承浩指示提交答辩书，其核心要义是“扩建工程亲自施工，官邸是保安区域，工程结束后警卫处废弃了所有资料”。特检组问道，“黄前行政官一一详细指示了向监查院提交的答辩书语句，对吗?”，企业代表回答说，“是的”。特检问道，“警卫处是否废弃过相关资料”，企业代表说“没有”。特检组调查结果显示，2022年官邸工程当时，21克没有综合建设许可证，难以直接签约，只好借相关建设企业的名义签订合同，实际工程仍由21克主导进行。另外，对于特检提出的“黄前行政官和金代表、证人好像为了监查院的答辩而对好了口径，对吗”的问题，企业代表说：“据我所知，答辩内容已经共享。主导（对口供）的是黄前行政官。”他还表示：“（黄前行政官要摆平监查）虽没有明说，但听着像是（监查）规模可以压缩。”吕根镐记者 yeoroot@donga.com