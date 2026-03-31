参与阻止滥用戒严权的改宪，是国民力量党摆脱“尹锡悦束缚”的机会



共同民主党和祖国革新党、改革新党等朝野6个政党30日召开联席会议，讨论了最早于本周提出修宪案的方案。此前，他们在19日就5·18民主化运动、釜马民主抗争精神、限制总统戒严权、地方分权和国家均衡发展原则写入宪法达成了协议。一直声称修宪是“用于选举的活动”并表示反对的国民力量党没有参加此次会议。根据《国民投票法》，如果想在6·3地方选举日提交修宪案进行国民投票，必须在5月10日之前在国会通过。



限制总统戒严权的内容是，即使宣布紧急戒严，如果国会表决解除或48小时内不予批准，将立即失去效力。现行宪法规定：“如果国会要求解除戒严，总统必须解除戒严。”但宪法并没有明确指出到什么时候应该解除，如果总统不解除又会怎么样。尹锡悦前总统在国会通过解除戒严要求案后，在约3小时20分钟的时间里也没有解除戒严。更何况，在解除戒严的决议案通过之后，甚至有法庭作证称“再来两次三次戒严就可以了”。



为了防止总统无视国会强行进行非法戒严，修改宪法的必要性越来越大。作为国民力量党，通过参与阻止滥用戒严权的改宪，可以创造摆脱尹前总统的束缚的契机。国民力量党议员们最近就“错误的戒严”向国民道歉，并提交了承诺“与尹断绝”的决议。接着，该党还要求党代表张东赫采取后续措施，将其付诸行动。既然如此，就没有理由回避包含不重复因非法戒严引起的国民混乱方案的修宪案。



改宪案的其他内容也是国民力量党一直提出的。国民力量党一直要求宪法专门收录5•18民主化运动精神，张东赫代表表示将遵守去年釜马民主抗争的崇高意志。加强地方分权也是去年国民力量党表明的改宪方向。修宪案要想在国会通过，必须得到三分之二的在籍议员的赞成。如果国民力量党坚持反对，就很难通过。目前，除国民力量党外，所有政党都对修宪案表示认同。国民力量党独自拒绝讨论本身，并不是负责任政党的态度。

