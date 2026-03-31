13岁的金珠爱用狙击枪射击，用途是什么?



金正恩希望女儿看起来像什么样子呢？最近一个月里，金主爱的形象塑造战略发生了很大的变化。



朝鲜中央电视台2月27日公开了金主爱用狙击步枪射击的视频，本月11日则公开了她用手枪射击的场面，20日甚至公开了驾驶战车的场面。曾经牵着父亲的手走的小女孩不知不觉间已变成万能女战士的形象。今后金主爱乱射机关枪和投掷手榴弹的样子被公开，也不会令人感到惊讶。



但是她的年龄只有13岁。驾驶重量达数十吨的战车，用狙击步枪射击的情景实在令人惊讶。纵观战争史，也不记得见过13岁少女狙击兵。在强制将10多岁青少年带到叛军手中的非洲内战国家，也没有见到过手持狙击步枪的13岁少女。



2月27日，朝鲜媒体首次刊登了金主爱的单独照片。狙击步枪发射的瞬间，13岁少女的肩膀因无法承受反动，一下子被推到后面。



为什么金正恩如此勉强行事，要让朝鲜人民看到女儿开枪的样子呢？到底想传达什么信息呢？



一般来说，枪意味着权力，但朝鲜在这里加上了更特别的含义。



“枪杆子里出政权。”据说是中国前国家主席毛泽东提出的，但朝鲜在此基础上更进一步，提出了“枪杆子精神”“枪杆子哲学”的理论。枪杆子哲学的核心是“革命是靠枪杆子开拓、前进、完成的”。



在朝鲜，领导人的枪意味着权力。将其交给子女的意识是连权力都交给子女的所谓“枪杆子叙事”完成的过程。



金正恩是想通过女儿握枪的形象来证明自己的接班人是金主爱吗？国家情报院2月12日向国会报告说，认为主爱“已经进入内定接班人的阶段”。



尽管如此，仍然存在疑问。难道金正恩有迫切的理由让只有13岁的女儿接班吗？如果对健康有自信，子女长大后继承家业是我们所知道的普遍常识。



如果说金主爱是接班人，那么金正恩难道就没有儿子吗？国情院表示，李雪主2017年2月再次分娩。目前还不清楚那个孩子是儿子还是女儿。



但值得关注的是，从2018年2月起，李雪主的称呼突然发生改变。在此之前，朝鲜媒体一直称其为“李雪主同志”，但从此“李雪主女士”的称呼登了场。



即使把朝鲜的历史追溯到100年前，也只有四位女士存在。



第一位女士是生下金日成的康盘石。朝鲜宣传说，康盘石交给投身抗日斗争的儿子两支手枪。枪杆子叙事的开始，把枪杆子传给生下的儿子。



第二位女士是生下金正日的金正淑。金正淑去世时，金正日只有7岁。也许正因如此，没有宣传金正日从母亲手中接过枪，但5年前突然出现了金正淑把手枪传给身穿军服的小金正恩的画面。这是为了继承枪杆子叙事而捏造的叙事。



第三位女士是金日成的后妻金圣爱。她生下了金平日和金英日两个儿子。金圣爱被称为女士的时期仅限于她行使权力的1970年代。金正日掌权后，她的存在被抹掉了。



前三位女士的共同点是让金氏家族继承“革命伟业”。



那么李雪主呢？生下金主爱后的5年间被称为同志，2017年生下另一个孩子一年后改称女士，是意味着生下了儿子吗? 2018年的李雪主毫不客气地称金正恩为丈夫，抱怨他不戒烟。这让人感觉像是传宗接代的女性的自信。



如果李雪主生了儿子，那孩子今年就9岁了。正是金主爱第一次登场时的年龄。如果金正恩有儿子，那么穿枪杆叙事服的金主爱会有什么用途呢？



正确答案仍不可知。只不过，被枪杆子叙事洗脑的朝鲜居民，从穿着皮大衣开枪的少女形象中，会联想到下一任“女王”。金主爱能成为女王吗？当然，谁也不想目睹这一幕。

