政府本周拟出台限制石脑油出口的“强硬手段”

随着中东局势长期化，导致石油化工核心原料石脑油（Naphtha，又叫化工轻油、粗汽油）的供需不安加剧，政府决定采取限制出口、禁止囤积等强力干预市场的措施。为调整每两周调整一次的石油最高价制带来的波动冲击，政府还考虑进一步下调燃油税。产业通商资源部产业资源安全室长梁基旭（音）24日在政府世宗大厦举行的“中东局势应对本部”每日简报中表示：“正在准备对石脑油实行生产、引进报告义务化，禁止囤积，限制出口等措施”，“预计本周内将采取相关措施。”此举意味着，随着霍尔木兹海峡封锁长期化，国内石化行业的石脑油供需亮起红灯，政府将祭出强硬手段。作为塑料和乙烯基等产品核心原料的石脑油被称为“石油化工的米”。国内约55%的石脑油需求由国内炼油企业生产，其余依赖海外进口。限制出口是为了将国内炼油企业生产的石脑油出口量转为内销，以缓解供应短缺。此前，政府已于18日将石脑油临时指定为经济安全产品，为分阶段推进△生产、引进与出货量报告义务化△禁止囤积△限制出口等行政措施奠定了基础。梁室长表示：“如果这些措施实施后情况仍未改善，我们正在准备启动紧急供需调整令。”一旦启动该命令，政府将直接控制生产、供应和进出口，并按行业分配供应量，采取更为强力的措施。经济副总理兼财政部长具润哲当天在青瓦台总统府召开的国务会议上表示：“13日指定的石油类最高价制将于27日进行调整，（受油价上涨影响）石油产品最高价格可能部分上涨”，“我们将同时下调燃油税，以最大限度减轻国民负担。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com