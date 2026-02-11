一名六旬男子为“安乐死”准备去瑞士……在警方延阻飞机起飞后回心转意

一名60多岁男性被怀疑以“助力自杀”为目的试图出境，警方延迟其搭乘的飞机起飞，成功阻止其出境，并把他移交给了家人。助力自杀是在医生的帮助下，患者自行注射药物，导致死亡的方式。据仁川国际机场警方透露，9日上午9时30分许，一名60多岁的男性家属表示：“父亲好像是为了‘尊严死’而出国。请制止这种行为。”尊严死是医生直接向患者注射药物或中断延命医疗导致死亡的方式，在韩国，只有后者被允许。据家人透露，患有肺纤维症的该男子原计划当天从金海机场出发，在仁川机场换乘后，于中午12时5分乘坐飞往法国巴黎的航班。肺纤维化是肺组织硬化而诱发呼吸障碍的慢性呼吸道疾病。只要稍微动一下，就会呼吸困难，日常生活也会变得困难，经常出现慢性咳嗽、极度疲劳、睡眠障碍等情况。接到报警的警察从家人那里得到联系方式后，上午10点左右在仁川机场登机口前见到了男性。男子说，“身体不好，想最后一次去旅行”，警察不得不放行了他。但上午11点50分左右，家人追加联系说，“发现了写有‘对不起’内容的遗书形式的信”，情况发生了变化。当时距离飞机起飞还有15分钟，该男子已经登机。警方推迟飞机起飞时间，让男性下飞机后出面进行说服。警方人士解释说：“既然确认了看似遗书的信件，就不是单纯的旅行，有可能危害自己的生命。预防自杀和保护生命是警察的基本责任。”警方介绍说：“同年龄段的警察以家人有多担心为中心跟他聊天，说服他回家。”该男子最终接受警方的劝说，放弃了出国计划。警方调查结果显示，该男子原计划经过巴黎前往瑞士。在瑞士，医生直接注射药物的尊严死是非法的，但允许患者在医生的帮助下自行注射药物，这种“助力自杀”同样适用于外国人。据悉，这名六旬男子在与警方谈话过程中说：“自己选择死亡不也是我的权利吗？”警方人士表示：“综合考虑了家人要求阻止出境和其自杀危险信号。目前已经确认男性返回金海机场的事实，并与管辖警察合作，顺利移交给了来到机场的家人。”仁川=孔升培记者 ksb@donga.com