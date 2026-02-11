LG称“Exaone PAS 2.5的癌症诊断性能位居世界前列”

LG人工智能（AI）研究院于去年年底公开的疾病及基因分析人工智能模型“Exaone PAS”的2.5版本，其自我调查结果显示，即使与全球主要AI模型相比也处于较高水平。据LG公司10日消息，Exaone PAS 2.5在LG人工智能研究院近期针对全球主要医疗AI模型进行的癌症诊断性能评估中，以76.75%的准确率在所有对比AI模型中表现出最高数值。对比的AI模型包括美国哈佛大学医学院法伊萨尔•马哈茂德教授研究团队推出的TITAN和UNI2-h、微软的Gigapath、法国AI公司Bioptimus的H-optimus-0等。LG人工智能研究院向这些开源AI模型及Exaone PAS 2.5输入了来自韩国和美国医院的结肠癌、肺腺癌等临床数据，以检测它们识别肿瘤和基因突变的准确性。在诊断准确率方面，Exaone PAS 2.5以76.75%居首，其后依次是UNI2-h（76.16%）、H-optimus-0（75.78%）、TITAN（73.20%）、Gigapath（71.43%）。LG解释说，不仅在自我评估中，即使以马哈茂德教授研究团队开发的性能指标为基准进行评估，Exaone PAS 2.5也以69.8%的诊断准确率位列第二，仅次于排名第一的TITAN（71.4%）。不仅是LG，Lunit、VUNO等近期韩国多家企业也在挑战医疗AI市场。Lunit于5日在欧盟（EU）成员国马耳他，被最终选定为乳腺癌筛查解决方案供应商。公司将在7年间向马耳他政府提供用于乳腺癌检查的AI解决方案。VUNO开发的AI心脏骤停预测解决方案已在韩国国内100多家医院引入。VUNO去年通过该解决方案实现的销售额为257亿韩元，一年内增长了18%。VUNO目前正推动进军美国、欧洲、中东等海外市场。朴贤益记者 beepark@donga.com