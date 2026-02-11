通往冬奥会最快之路：传承奥运DNA



那是担任首尔市教育厅跑口记者时发生的事。韩国私立小学校长会组织了一次午餐会。恰好坐在前排的是以入学竞争率高而闻名的学校校长，我便向他提问。



“私立小学通过抽签选拔新生，财阀家的孙子孙女、知名艺人的子女怎么都能上那所学校呢？是不是有什么门路？”这位校长笑着回答说：“他们不就是天生就自带‘抽签运气’的孩子吗？小学入学抽签能被抽中，对这些人来说根本不算什么好运吧。”



参加冬奥会也需要这种“抽签运气”。1924年在法国夏蒙尼举办第一届的冬奥会，到2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会已是第25届。截至本届冬奥会，共有32151名运动员参加过冬奥会。据估算，这102年间地球上生活过的人口约为130亿。这意味着总人口中仅有0.0002%有过冬奥会参赛经历。



在本届米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会的2916名参赛选手中，至少有286名（9.8%）其五服以内的亲属中有“奥林匹克运动员”。如果继承了“奥运DNA”，参加冬奥会的概率会提高4.9万倍。而且，这286人中有243人（85.0%）参赛项目也相同。换言之，滑冰、滑雪、雪橇玩得好的家族确实存在。



例如，在本届冬奥会开幕式上担任斯洛文尼亚代表团旗手的普雷夫茨兄妹——多门（27岁）和妮卡（21岁），两人都将参加跳台滑雪比赛。他们的哥哥彼得（34岁）和切内（30岁）从2010年温哥华冬奥会到2022年北京冬奥会，在跳台滑雪项目上共获得奥运会金牌1枚、银牌2枚、铜牌1枚。



即使不是本届冬奥会，普雷夫茨兄妹在未来某个时候获得奥运奖牌的概率也很高。过去的案例证明了这一点。法国国立体育生物医学与流行病学研究所对1896年雅典奥运会至2012年伦敦奥运会期间参加夏季及冬季奥运会的125051名运动员的亲属关系进行了调查，并以《奥运奖牌也在家族中传承（A medal in the Olympics Runs in the Family）》为题发表了论文。



根据该研究，奥运会参赛选手中，有20.4%的人获得过奖牌。但如果父母是奥运奖牌得主，这个比例会上升至43.4%，是原来的两倍以上。像普雷夫茨兄妹那样，兄弟姐妹是奖牌得主时，该比例更高，达到64.8%。拥有相同基因的同卵双胞胎中，当一人获得奖牌时，另一人也获得奖牌的比例高达85.7%。



大部分运动员会对周围“天赋异禀”的评价摆手否认。他们认为这是自己拼死努力才达到的高度，这种评价抹杀了他们的努力。这话没错。但是，如果没有那种“抽签运气”，仅凭努力是否就能达到如此高度，则是另一个问题。曾断言“在日本，练习时间比我长的击球手一个也没有”的“打击机器”铃木一朗（53岁），其身高180厘米也比同龄日本男性平均身高（171厘米）高出9厘米。

